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2023世界50大酒吧揭曉 亞洲10家進榜、新加坡佔3家

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「世界50大酒吧」2023年最新獲獎名單在新加坡揭曉。圖／The World's 50 Best Bars提供。
「世界50大酒吧」2023年最新獲獎名單在新加坡揭曉。圖／The World's 50 Best Bars提供。

全球酒吧界最高獎項盛事「世界50大酒吧（The World's 50 Best Bars）」2023年最新獲獎名單在新加坡揭曉，這也是該獎項首度來到亞洲舉行頒獎典禮。第一名由位於西班牙巴塞隆納的「Sips」拿下，來自美國紐約的「Double Chicken Please」位居第二，排名第三的是墨西哥市的「Handshake Speakeasy」。

在亞洲酒吧方面，相對於去年有8家闖進前50大，今年共有10家進入前50強。有3家新加坡酒吧入選前50大，分別是排名第14名的「Jigger & Pony」、第32名的「Sago House」、與第48名的「Atlas」。曼谷、香港與東京，各有兩家酒吧進榜。曼谷的「BKK Social Club」排名第13，拿下亞洲酒吧最佳名次；另一家入選的曼谷酒吧則是排名第19的「Mahaniyom Cocktail Bar」。香港酒吧「Coa」與「Argo」分別獲得第20與第34名；來自東京的「The SG Club」與「Bar Benfiddich」名次緊緊相依，分別獲得第36與第37名。

遺憾的是去年來自台北的酒吧「Indulge Experimental Bistro」拿下第82名，成為唯一進入前100名的台灣酒吧，但今年並未有台灣酒吧闖進前100名內。

比較特殊的是，位於美國紐約、這次拿下世界亞軍的「Double Chicken Please」，酒吧店主詹佳恩（GN Chan）、陳詩蓓（Faye Chen）都是土生土長的台灣囡仔，也令國人與有榮焉。

「世界50大酒吧」前50強。圖／The World's 50 Best Bars提供。
「世界50大酒吧」前50強。圖／The World's 50 Best Bars提供。
世界第一由來自西班牙巴賽隆納的「Sips」拿下。圖／The World's 50 Best Bars提供。
世界第一由來自西班牙巴賽隆納的「Sips」拿下。圖／The World's 50 Best Bars提供。
「世界50大酒吧」第51至100名。圖／The World's 50 Best Bars提供。
「世界50大酒吧」第51至100名。圖／The World's 50 Best Bars提供。

曼谷 美國 新加坡

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