2023世界50大酒吧揭曉 亞洲10家進榜、新加坡佔3家

全球酒吧界最高獎項盛事「世界50大酒吧(The World's 50 Best Bars)」2023年最新獲獎名單在新加坡揭曉,這也是該獎項首度來到亞洲舉行頒獎典禮。第一名由位於西班牙巴塞隆納的「Sips」拿下,來自美國紐約的「Double Chicken Please」位居第二,排名第三的是墨西哥市的「Handshake Speakeasy」。

在亞洲酒吧方面,相對於去年有8家闖進前50大,今年共有10家進入前50強。有3家新加坡酒吧入選前50大,分別是排名第14名的「Jigger & Pony」、第32名的「Sago House」、與第48名的「Atlas」。曼谷、香港與東京,各有兩家酒吧進榜。曼谷的「BKK Social Club」排名第13,拿下亞洲酒吧最佳名次;另一家入選的曼谷酒吧則是排名第19的「Mahaniyom Cocktail Bar」。香港酒吧「Coa」與「Argo」分別獲得第20與第34名;來自東京的「The SG Club」與「Bar Benfiddich」名次緊緊相依,分別獲得第36與第37名。

遺憾的是去年來自台北的酒吧「Indulge Experimental Bistro」拿下第82名,成為唯一進入前100名的台灣酒吧,但今年並未有台灣酒吧闖進前100名內。