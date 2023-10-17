2023世界50大酒吧揭曉 亞洲10家進榜、新加坡佔3家
全球酒吧界最高獎項盛事「世界50大酒吧（The World's 50 Best Bars）」2023年最新獲獎名單在新加坡揭曉，這也是該獎項首度來到亞洲舉行頒獎典禮。第一名由位於西班牙巴塞隆納的「Sips」拿下，來自美國紐約的「Double Chicken Please」位居第二，排名第三的是墨西哥市的「Handshake Speakeasy」。
在亞洲酒吧方面，相對於去年有8家闖進前50大，今年共有10家進入前50強。有3家新加坡酒吧入選前50大，分別是排名第14名的「Jigger & Pony」、第32名的「Sago House」、與第48名的「Atlas」。曼谷、香港與東京，各有兩家酒吧進榜。曼谷的「BKK Social Club」排名第13，拿下亞洲酒吧最佳名次；另一家入選的曼谷酒吧則是排名第19的「Mahaniyom Cocktail Bar」。香港酒吧「Coa」與「Argo」分別獲得第20與第34名；來自東京的「The SG Club」與「Bar Benfiddich」名次緊緊相依，分別獲得第36與第37名。
遺憾的是去年來自台北的酒吧「Indulge Experimental Bistro」拿下第82名，成為唯一進入前100名的台灣酒吧，但今年並未有台灣酒吧闖進前100名內。
比較特殊的是，位於美國紐約、這次拿下世界亞軍的「Double Chicken Please」，酒吧店主詹佳恩（GN Chan）、陳詩蓓（Faye Chen）都是土生土長的台灣囡仔，也令國人與有榮焉。
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