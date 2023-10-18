新北群募產品一次看！ 10月22日林口三井OUTLET免費體驗

集結群眾力量，實現新創夢想！經發局透過顧問專業輔導，協助業者實現各領域創意提案，將於10月22日下午1點在「MITSUI OUTLET PARK 林口」水幕廣場舉辦「新北群募輔導計畫112年度輔導產品體驗會」，現場展示今年入選的13組產品，並開放免費參觀體驗，歡迎市民朋友前來共襄盛舉！

經發局長何怡明表示，群眾募資輔導計畫自109年開辦至今已輔導61組團隊上架募資平台，集資金額超過新臺幣1.68億元，今(112)年度群募計畫投件踴躍，包含科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生等多元面向，目前已有多組優秀團隊上線募資中。經發局透過群眾募資輔導計畫，持續協助業者實現夢想，不僅讓創意變生意，輔導創新產品或服務變現，更達到鼓勵創新並活化產業發展的目標。

例如位於八里區的「田和豐國際有限公司」提案《WOKY渾圓杯Ecozen 880ml》，由台灣紅點設計團隊設計及監製，並由台灣專門生產出口食器的製造商嚴格生產製造，經過人工一一揀選品檢，在純透環保杯當中，延續每一種難忘的台派好滋味。開賣至今已突破兩千人贊助，贊助金額超過200萬元，是手搖飲愛好者必備的環保產品！

位於板橋的「手手企業社」位於板橋，堅持在地美學及台灣工藝，與老屋顏工作室合作提案《Hands x 老屋顏特色台灣週曆》，將十年來在台灣各地老屋探索拍攝與訪問作品，如鐵窗花、磨石子、磁磚等建築構件與裝飾，轉載成生活篇章，讓老屋故事靈魂，結合窗花工藝化生為生命真實的感動。專案上架迄今超過600人贊助，募集金額已逾120萬元，透過團隊的創意實現，將台灣傳統技藝轉換成日常生活的家用家飾，讓消費者的日常生活更加豐富美好。

同樣位於板橋區，希望透過宮廟串連在地文化，打造新世代與傳統信仰連結的「荷拉瑪文創公司」，提案《智慧詩籤解答書手帳》並於10月15日上線集資平台，團隊親自走訪全臺52間廟宇，繪製出52尊神像，將土地公詩籤轉化為易懂的解答，藉此守護消費者2024的每一天。

經發局提醒，10月22日下午1點即將在「MITSUI OUTLET PARK 林口」盛大舉辦「112年度輔導產品體驗會」，歡迎把握機會搶先體驗優質商品。更多詳細資訊請洽報名網站(https://reurl.cc/OjYrKr)及官方網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

※112年新北群募輔導計畫專案熱烈集資中，邀請市民朋友共同來支持：

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2.2024 台味經典窗花週曆｜一次收藏三種台灣好味道｜老故事、老工藝、好設計

3.WOKY 純透渾圓杯｜MIT 國民飲料杯再進化，輕量好帶、安心材質、防漏100%

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6.荷拉瑪文創有限公司｜2024[Stand with you] 智慧詩籤．解答書手帳

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位於八里區的田和豐國際有限公司《WOKY渾圓杯Ecozen 880ml》純透外型的渾圓杯由台灣紅點設計團隊設計、監製，以ECOZEN®材質，打造輕盈、純透飲料杯。

位於板橋區且堅持在地美學及台灣工藝的手手企業社《Hands x 老屋顏特色台灣週曆》，與老屋顏工作室合作，將十年來在台灣各地老屋的探索拍攝與訪問作品，如鐵窗花、磨石子、磁磚等建築構件轉化為週曆裝飾。