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迎接歡愉的節慶！香奈兒經典香氛推聖誕禮盒、限定包裝

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒經典香氛推出限定包裝。圖／香奈兒提供
香奈兒經典香氛推出限定包裝。圖／香奈兒提供

隨著氣溫降低，也宣告即將到了年底的節慶旺季，再怎麼辛苦的一年也將過去，該是好好慶祝這美好的時刻。香奈兒以多款經典香氛，在今年推出2款聖誕禮藏限量盒，以及換上限定包裝，無論是送禮或是自用，都能夠帶來美好的歡愉時光。

走過百年的經典香氛香奈兒N°5，今年推出的限量盒中，含有N°5典藏香水50ml、N°5身體煥亮油100ml，搭配使用，讓N°5的香味更能持久，且煥亮油瓶身首次採用N°5經典輪廓設計，收藏入最經典的傳奇香氛。

另一經典的摩登COCO聖誕禮藏限量盒，含有摩登COCO香水50ml、摩登COCO輕盈薄紗身體精油100ml，散發出清新琥珀香調的香氛保養儀式。兩款限量盒都有專屬禮盒包裝，更增添儀式感。

眾多經典香氛換上限定包裝， N°5典藏香水以金色合身，搭配珠光點綴，呈現出 N°5典藏香水100ml的完美模樣；N°5身體煥亮油250ml被封存在玻璃瓶中，讓肌膚持續水潤保濕，並散發出迷人的N°5香氛。

採用白色盒身與金色點綴設計的香奈兒摩登COCO香水100ml，是許多熱愛清新香調女生的最愛。男人則必定入手的香奈兒藍色男性香精，同樣推出聖誕限定版，以燦金盒身搭配湛藍，呼應著濃郁的木質調香氣，以及新喀里多尼亞檀香堆疊，讓男人勇於創造自我命運。

香奈兒摩登COCO聖誕禮藏限量盒／7,310元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO聖誕禮藏限量盒／7,310元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性香精／100ml／5,600元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性香精／100ml／5,600元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5聖誕禮藏限量盒／7,310元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5聖誕禮藏限量盒／7,310元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5典藏香水／100ml／6,400元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5典藏香水／100ml／6,400元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO香水聖誕限定／100ml／6,400元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO香水聖誕限定／100ml／6,400元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5身體煥亮油／250ml／4,020元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5身體煥亮油／250ml／4,020元。圖／香奈兒提供

香奈兒 女生

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