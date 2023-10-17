郭雪芙對尬邵雨薇同場比美！放送美腿曲線、低胸裝加纖腰讓人直呼「好辣」

為了全新秋冬系列皮衣與服飾上架開賣，AllSaints找來高爾宣、「玖壹壹」春風和郭雪芙、邵雨薇出席活動，並演繹個性與性感穿搭。像是以平口皮洋裝現身的郭雪芙就大方秀出美腿；邵雨薇的造型同樣沒在客氣，低胸短版上衣放送纖腰，讓人看了都忍不住直呼「好辣！」

提到倫敦時尚品牌AllSaints，很多人都會聯想到他們的皮衣外套，而在這季也以騎士風格為主軸，加上仿舊，或是運用植物染的方式，打造全新的皮衣產品。像是部分皮衣就利用特殊洗滌處理呈現皺摺的仿舊效果，並以雙肩處的鑽石絎縫設計為特色。不可錯過的還有女裝DALBY羊皮皮衣及男裝CORA羊皮皮衣以簡約拉鍊及口袋設計體現極簡美學。另外，有著大翻領輔以多口袋及不對稱拉鍊細節的女裝BALFERN羊皮皮衣及男裝 MILO羊皮皮衣則貫穿實用主義概念，凸顯品牌個性態度。

「玖壹壹」春風（左一）和邵雨薇（左二）、郭雪芙（右二）與高爾宣一同出席ALLSAINTS活動。圖／ALLSAINTS提供

不僅有重新詮釋經典的設計，AllSaints在今年女裝中，還推出Leather Rainbow系列，呈現紅、灰、翠綠和黑白拼接等顏色皮衣。另外值得關注的還有結合了騎士外套與短袖襯衫細節而成的BAYLA BONDED羊皮皮衣，具備寬鬆剪裁，還使用特殊技術讓表、裡皆為小羊皮，卻不顯得厚重，讓搭配性更多元。而男裝皮衣中，還可見到融入可拆卸連帽設計，對比色車縫裝飾線，帶出休閒運動質感。

郭雪芙率性演繹ALLSAINTS秋冬系列服飾。圖／ALLSAINTS提供

演員邵雨薇性感詮釋ALLSAINTS秋冬系列服飾。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS男裝VALK連帽皮革飛行員夾克，22,500元。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS女裝BAYLA BONDED短袖皮衣，45,100元。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS男裝ARK騎士皮衣，28,100元。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS女裝BALFERN騎士皮衣，19,700元。圖／ALLSAINTS提供