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燦坤「狂比心購物節」4大家電7折起 消費滿額抽賞楓泡湯住宿券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至10月底燦坤全館指定電視7折起，舊換新折抵最高現省15,490元。圖／燦坤提供
即日起至10月底燦坤全館指定電視7折起，舊換新折抵最高現省15,490元。圖／燦坤提供

迎戰百貨周年慶，燦坤集結百大3C品牌強強聯手搶客，推出「狂比心購物節」力拼3C家電秋購潮，即日起至11月2日止全館8折起，指定品牌最高回饋5%燦坤K幣，4大家電滿萬抽萬元商品抵用券，全館消費滿5,000元還可參加賞楓泡湯隨心遊住宿券抽獎活動。11月2日以前凡新綁定燦坤App再送Pizza Hut+肯德基優惠券。購買指定品牌單品消費滿額，刷8大指定銀行信用卡並分3/6/8期享0利率，可享最高2,000元現折回饋。

燦坤線上購物網同享狂比心購物節全館活動，10月26日前線上下單滿額登記抽電動牙刷、電子壓力鍋或氣炸烤箱等3C好禮，不限消費金額加碼再抽100燦坤K幣；活動期間於站上下單任一商品，並於燦坤線上購物Facebook粉絲團或燦坤3C LINE官方帳號曬出線上購物訂單號碼，就有機會抽中荔枝熊家族櫻花鍵盤滑鼠組或Philips電鬍刀。凡燦坤線上購物會員填寫完整個人資料，且首次將「燦坤線上會員帳號」完成「燦坤實體有效會員」身分綁定，消費滿999元即贈100燦坤K幣。

Samsung頂級品牌慶開跑，活動期間凡至燦坤選購任一款三星商品，就有機會抽中新上市的Galaxy S23 FE手機、IPS液晶顯示器等熱門商品。果粉買指定款iPhone 15享500元現折優惠，再送市價790元的Belkin線材；今年最熱門的M2版MacBook Air 15吋，即刻入手最高可現折3,912元；MacBook Air M1則享有現折2,000元優惠，現在買還送市價1,490元Adam 65W快充組；第10代iPad 64GB活動價只要13,857元，Apple Watch Ultra 2現買現折837元。

因應政府補助加持，今年一級能效空調、冰箱舊換新買氣直飆，搭配節能補助、貨物稅退稅及環保綠點回饋最高可現省7,000元。燦坤全館空調冬販7.5折起，指定機型最高再省15,000元，獨家加碼送滿額好禮多選一及限量原廠好禮，指定空調享8年免費延長保固，加購現場清洗2次再送2年延長保固。全館指定冰箱、洗衣機、洗碗機7.5折起，指定機型買就送5年獨家延長保固。即日起至10月31日燦坤全館指定電視7折起，電視舊換新折抵最高現省15,490元，燦坤加碼送最高2,000燦坤K幣。

燦坤全館筆電4.2折起，指定機種舊換新最高現折31,300元。圖／燦坤提供
燦坤全館筆電4.2折起，指定機種舊換新最高現折31,300元。圖／燦坤提供
附圖1_燦坤「狂比心購物節」力拼3C家電秋購潮，即日起至11月2日止全館8折起。圖／燦坤提供
附圖1_燦坤「狂比心購物節」力拼3C家電秋購潮，即日起至11月2日止全館8折起。圖／燦坤提供
燦坤全館指定冰箱、洗衣機、洗碗機7.5折起，購買指定洗衣機，成功回收舊機再送最高1,000燦坤K幣。圖／燦坤提供
燦坤全館指定冰箱、洗衣機、洗碗機7.5折起，購買指定洗衣機，成功回收舊機再送最高1,000燦坤K幣。圖／燦坤提供

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