只有4天！侯布雄全球行政總主廚訪台 星光週登場

延續法國世紀名廚Joël Robuchon對料理的初衷與熱情，侯布雄集團全新團隊全球行政總主廚David Alves、首席侍酒師Charlotte Page以及全球開發主管Loïc LAUNAY，將於11月旋風訪台，於11月1日至4日舉辦Robuchon Week星光週。

星光週全套餐點，從前菜、主菜、甜點到餐酒搭配皆由David Alves親自指導設計，帶領法國及日籍駐店主廚松尾洋平（Yohei Matsuo）團隊打造出絕美奢華饗宴。11月1日至4日提供星光週午間摘星套餐，每人4,980元+10% （酒水另計）；11月4日晚間提供白松露星光晚宴，每人14,800元 +10%（酒水另計）。

行政總主廚David Alves於1991年在巴黎開始他的烹飪生涯，前後待過頂級餐廳如「Au Comte de Gascogne」和「Hôtel Plaza Athénée」，加入侯布雄集團先後率領巴黎L'ATELIER de Joël Robuchon Etoile及香港L'ATELIER de Joël Robuchon團隊，摘下米其林二星及三星殊榮。追隨Mr. Robuchon長達22年的David Alves，深諳侯布雄先生的烹飪之道，將繼續發揚其料理精神與傳奇。