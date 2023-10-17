展現個人獨特神采！愛馬仕首推眼妝系列 刷具精緻絕美

在愛馬仕踏入美妝領域後，每次推出新品，都能吸引到眾多重視質感的美妝迷們青睞，今年10月，愛馬仕首度推出眼妝系列，涵蓋眼影、睫毛膏、精緻刷具與睫毛夾等，讓每次畫眼妝時，都充滿儀式感，且透過眼神的妝點，展現出個人獨特的迷人神采。

愛馬仕的美妝系列，向來從包裝、材質、顏色與姿態、道德關注等，都相當重視，眼妝系列更是涵蓋多元的系列商品，對於愛馬仕來說，眼神代表著捕捉世界與情感，更是許多人彼此接觸時的第一印象，能夠完整的呈現出個人風格與特性，喚醒每個人的情緒與感受面。

愛馬仕全球藝術總監Pierre-Alexis Duma、美妝創意總監Gregoris Pyrpylis、鞋履暨珠寶創意總監兼愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy等人，共同合力，讓眼妝系列成為新的情感表達方式。

首次推出的6款眼影盤，打造出6種色調，每款各自有4色眼影，可以單擦也能疊擦，全憑個人創意，設計上呼應包浩斯風格，兩款圓型、兩款方形，整體採用幾何構圖，且還能替換使用。眼影盒採用原型設計，白色與磨砂玫瑰金色的圓盒上，有著愛馬仕藏書章圖案，搭配漆木柄眼影刷，並有專屬帆布保護袋，完整體驗品牌的細緻與堅持。

6款眼影盒中，色彩也有學問，各有三種由淺至深不同色調的眼影，第四種色調的眼影則更活潑明亮，更能任意搭配；01 Ombres Pétales為花瓣色系眼影，點綴粉色與梅瑟的優雅感；02 Ombres Végétales植物系眼影，加入綠色系展現活力；03 Ombres Fauves大地系眼影有著琥珀色調，最為百搭；04 Ombres Marines海洋色系眼影，有著耀眼的藍色，帶點神秘感；05 Ombres Fumées煙燻色系眼影，有著冷冽感與朦朧美；06 Ombres Mordorées金黃色系眼影，呼應秋天的氣質。眼影中都含有最少72%天然成分，包括有霧面、緞面與亮面的質地，靈感來自絲巾工藝。

另外也有6款色調的愛馬仕睫毛膏，採用白色漆面金屬蓋，以及鍍金與拉絲金屬材質的瓶身，由蓖麻植物纖維製成刷毛，更能容易刷上睫毛，且敏感性肌膚也能使用，用溫水就能洗淨，含有97%天然成分。