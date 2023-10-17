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展現個人獨特神采！愛馬仕首推眼妝系列 刷具精緻絕美

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕Ombres d'Hermès愛馬仕眼影／3,850元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Ombres d'Hermès愛馬仕眼影／3,850元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕踏入美妝領域後，每次推出新品，都能吸引到眾多重視質感的美妝迷們青睞，今年10月，愛馬仕首度推出眼妝系列，涵蓋眼影、睫毛膏、精緻刷具與睫毛夾等，讓每次畫眼妝時，都充滿儀式感，且透過眼神的妝點，展現出個人獨特的迷人神采。

愛馬仕的美妝系列，向來從包裝、材質、顏色與姿態、道德關注等，都相當重視，眼妝系列更是涵蓋多元的系列商品，對於愛馬仕來說，眼神代表著捕捉世界與情感，更是許多人彼此接觸時的第一印象，能夠完整的呈現出個人風格與特性，喚醒每個人的情緒與感受面。

愛馬仕全球藝術總監Pierre-Alexis Duma、美妝創意總監Gregoris Pyrpylis、鞋履暨珠寶創意總監兼愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy等人，共同合力，讓眼妝系列成為新的情感表達方式。

首次推出的6款眼影盤，打造出6種色調，每款各自有4色眼影，可以單擦也能疊擦，全憑個人創意，設計上呼應包浩斯風格，兩款圓型、兩款方形，整體採用幾何構圖，且還能替換使用。眼影盒採用原型設計，白色與磨砂玫瑰金色的圓盒上，有著愛馬仕藏書章圖案，搭配漆木柄眼影刷，並有專屬帆布保護袋，完整體驗品牌的細緻與堅持。

6款眼影盒中，色彩也有學問，各有三種由淺至深不同色調的眼影，第四種色調的眼影則更活潑明亮，更能任意搭配；01 Ombres Pétales為花瓣色系眼影，點綴粉色與梅瑟的優雅感；02 Ombres Végétales植物系眼影，加入綠色系展現活力；03 Ombres Fauves大地系眼影有著琥珀色調，最為百搭；04 Ombres Marines海洋色系眼影，有著耀眼的藍色，帶點神秘感；05 Ombres Fumées煙燻色系眼影，有著冷冽感與朦朧美；06 Ombres Mordorées金黃色系眼影，呼應秋天的氣質。眼影中都含有最少72%天然成分，包括有霧面、緞面與亮面的質地，靈感來自絲巾工藝。

另外也有6款色調的愛馬仕睫毛膏，採用白色漆面金屬蓋，以及鍍金與拉絲金屬材質的瓶身，由蓖麻植物纖維製成刷毛，更能容易刷上睫毛，且敏感性肌膚也能使用，用溫水就能洗淨，含有97%天然成分。

一系列漆木刷具，由Pierre Hardy設計，在法國製作。La brosse眉睫梳可以幫助眉睫造型與定型，L'ombreur 打底刷能跟所有眼影一起使用，讓眼神更為立體，L'estompeur 暈染刷適合混合不同眼影使用，Le traceur眼線刷可以沾取眼影，在睫毛根部畫出乾淨線條，另外質感滿分的Courbe-cils睫毛夾，以緞面黑色金屬材質把手搭配藍灰色矽膠墊片，搭配愛馬仕標誌的同色鍍金夾子，一拿出就是矚目焦點。

愛馬仕 Ombres d'Hermès 愛馬仕眼影／04 Ombres Marines 海洋色系／3,850元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Ombres d'Hermès 愛馬仕眼影／04 Ombres Marines 海洋色系／3,850元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Courbe-cils 愛馬仕睫毛夾／2,750元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Courbe-cils 愛馬仕睫毛夾／2,750元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕首度推出完整眼妝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕首度推出完整眼妝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕首度推出完整眼妝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕首度推出完整眼妝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Ombres d'Hermès 愛馬仕眼影／06 Ombres Mordorées 金黃色系／3,850元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Ombres d'Hermès 愛馬仕眼影／06 Ombres Mordorées 金黃色系／3,850元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Ombres d'Hermès 愛馬仕眼影／01 Ombres Pétales 花瓣色系／3,850元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Ombres d'Hermès 愛馬仕眼影／01 Ombres Pétales 花瓣色系／3,850元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Ombres d'Hermès 愛馬仕眼影／3,850元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Ombres d'Hermès 愛馬仕眼影／3,850元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕首度推出完整眼妝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕首度推出完整眼妝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Trait d'Hermès 愛馬仕睫毛膏／2,400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Trait d'Hermès 愛馬仕睫毛膏／2,400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕推出一系列刷具、睫毛夾。圖／愛馬仕提供
愛馬仕推出一系列刷具、睫毛夾。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Trait d'Hermès 愛馬仕睫毛膏／2,400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Trait d'Hermès 愛馬仕睫毛膏／2,400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Ombres d'Hermès 愛馬仕眼影／3,850元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Ombres d'Hermès 愛馬仕眼影／3,850元。圖／愛馬仕提供

眼影盤 愛馬仕 美妝

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