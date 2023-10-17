Uber Eats推生鮮雜貨感謝祭 買1送1再抽iPhone 15 Pro

習慣透過Uber Eats採購生鮮蔬果、五金雜貨、清潔用品等日常所需的用戶注意啦，Uber Eats即日起至11月7日推出生鮮雜貨「感謝祭」活動，攜手平台上熱門的7大商家合作夥伴及7大特色商家提供3大回饋，除買1送1、超過700件商品最低7折起的優惠，Uber One會員更獨享精選商品最低6折起的優惠。此外，Uber Eats加碼打造「感謝祭大回饋」專區，消費者只要於活動期間內，在指定活動商家購買任一品項不限訂單金額即可參加抽獎活動，消費訂單越多中獎機會越高，還有機會把最大獎iPhone 15 Pro帶回家。

感謝祭期間，Uber Eats攜手7大商家合作夥伴，包括全聯福利中心、家樂福超市、屈臣氏、統一超商、大潤發、小北百貨及Uber Eats優市推出週週超過百件商品下殺7折起的優惠。全聯福利中心提供熊寶貝多效護衣芳香豆、好來清新薄荷漱口水、魔術靈廚房清潔劑等生活用品買1送1；大潤發祭出元氣森林氣泡水及獨家提供的洋蔥起司風味桂格濃湯燕麥等品項最低7折起；Uber Eats優市加碼提供Uber One會員獨享冷凍美國自然牛和牛霜降肉片、江南頂級空運活體大閘蟹最低6折起感謝祭回饋優惠。另外，屈臣氏身為民眾遇到尷尬危機與身體不適等狀況的神救援，亦推出抗菌濕巾、衛生棉等品項買1送1優惠。

除了熱門的七大商家合作夥伴外，Uber Eats更與7大特色商家合作，包括Don Don Donki、Green & Safe、棉花田、City’s Super、傳統市場、聖德科斯、寵物公園等同場推出多項回饋優惠，更特別推出熱門寵物用品及食品最低7折起的優惠。