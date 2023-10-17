百貨周年慶開跑 微風信義、南山、松高3館19號接力 業績挑戰30億

微風廣場、微風南京周年慶剛結束，創下25億元業績，微風信義、微風南山與微風松高3店緊接著將於19日登場，微風常務董事岡一郎表示，今年3店業績挑戰30億元，要達到全檔期55億元，較去年成長1成。

岡一郎表示，今年信義3館周慶，微風信義要達到20億元業績，微風南山8億元、微風松高2億元，全年業績則要挑戰330億元的歷史新高。

微風也說，今年迎來疫後最大改裝潮，信義、南山、松高三館共有50個新品牌進駐，其中有12個全台獨家，以及15家信義區獨家品牌。

微風松高未來則會往品牌旗艦店的方向走，除了H&M以外，無印良品是信義區、台北市最大店、Jordan同樣也是旗艦店。

岡一郎表示，觀察今年周年慶，比較沒有爆發力，靠主顧客支撐消費動能，主要是因為品牌沒有推出太多特別新品，民眾出國潮也是一個因素，但今年客單價仍較去年高。