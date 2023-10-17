鑽石公主遊輪日本開箱！勳章、浴場、香檳早餐必要體驗

公主遊輪回來了！時隔三年，亞洲復航，首站來到日本，並以橫濱為母港，推出5至19天的系列跨國旅程。想要搶鮮體驗這艘最具日本風情的「鑽石公主」，建議來場「飛航郵輪(FLY-CRUISE)」，飛往日本、銜接郵輪之旅，還可延伸旅程深度玩日本。

特派記者羅建怡/日韓採訪報導.攝影

還未登上鑽石公主，最期待的三項體驗，就是功能超強大的「公主勳章」、全球最大Izumi海上日式浴場，以及眾多網美力推的香檳早餐。對於以日本遊客為主的遊輪體驗，也充滿想像，是否一如期待的優雅與安靜？

鑽石公主號為日本三菱重工建造，被譽為最具日本風情的遊輪，總重116,000 噸，能容納2,600名賓客，配備獨家公主勛章假期體驗。此外，除了原有的蓮花水療、聖殿成人休憩區、多樣化的酒吧、新鮮現做的Kai海壽司（Kai Sushi）與全球最大的Izumi海上日式浴場外，鑽石公主號於2019年全新升級，不只日式優雅，也有很多新看點。

●「公主勳章」 行動房卡與最佳定位

期待已久的「公主勛章」，是一款硬幣大小的圓形磁扣，它等同房卡，船上也售有勳章相關的備品，像是手環、領夾等，勳章直接扣入即可配戴。它最強大的功能，是走到距離客房約3公尺處，就能自動感應解開門鎖，即使滿手酒食，也有可優雅入房門。

它也是每個人在船上的GPS，不僅同行者可以精準定位、快速找到你在何處，還可搭配公主遊輪的全新APP， 不論在哪，餐食飲品隨點隨到，同行媒體笑稱是「把整艘船變成了海上外送平台」。

這顆小磁扣，絕對是海上旅行最棒的體驗之一。它被稱之為「公主勛章（Princess® Medallion®）」，公主遊輪提供免費掛繩，可輕鬆掛在身上；而全新APP「公主遊輪勛章假期（Princess MedallionClass®）」，在上船前即可預先下載。

勛章假期 (MedallionClass®)應用程式，則是完美這趟旅程必備的工具。例如航行時刻表中列出的所有活動，可以書籤標記喜愛的選項，就是一張個人專屬的海上行程。另一項超強功能是「簡化演習」，不必再前往集合站，而是可隨時在裝置中觀看影片，再與船員確認個人勛章即可。

過往遊輪最後的結帳痛點，也透過勳章完美解決。不論是點購餐飲或商品，甚至是洗衣代幣，都真正做到了免接觸，例如只要接近櫃檯，服務人員即可透過勳章快速辨認，無需房卡、簽名或者輸入密碼，還可透過裝置隨時查閱消費明細。

鑽石公主還擁有「海上最佳Wi-Fi」，訊號好到「可以直接看影片」。

記者實際體驗，建議加購Princess Plus套裝，每晚60美元，可享有Wi-fi衛星網路、每日15杯免費飲品，以及甜點、健身課程、休閒餐廳用餐、海洋點單服務等，完美公主旅程。

● 海上日式浴場 體驗絕對的日本風情

鑽石公主號處處充滿日式風情，其中，必要體驗、也是絕對日風的，當然是有「全球海上最大的日式浴場」之稱、佔地247坪的海上日式浴場 (IZUMI SPA)，這也是鑽石公主號的獨有設施。

IZUMI SPA男女分區，各有兩個室內裸湯區，以及兩個戶外湯浴池（戶外須著泳衣），以木與石為主要元素，因採預約制，區內人數不多，可以優雅入池，也很有置身日本溫泉景區之感。當水波蕩漾，與海平面似成一線，如泳出大海，寬闊靜美，很有療癒感。

加碼推薦體驗「蓮花水療」，它曾獲多項最佳遊輪SPA大獎，從美甲、美髮、臉部或身體護理、全身SPA按摩皆備。

因此次航程有兩日sea days，可以盡情體驗船上設施。另一推薦是星空露天電影院，海風拂來，現炸薯條、飲品現點現到，大螢幕躺著看無限精彩，清早時段還會放映日本國民早操。船上還有一處秘地「聖殿成人休憩區」，可靜享特色飲品或輕食，或體驗慢步調的輕柔按摩，此時，孩童們可送進Discovery探索營，3歲到17歲孩童都可收。

搭遊輪必要體驗的重頭戲，當然是看盡各國精彩秀。「公主劇院」被譽為海上最佳劇院，2019年經過整體翻新，推出可媲美百老匯的歌舞劇、魔術秀、趣味的雜耍秀與脫口秀，推薦必看原創歌舞秀：絲‧密 (The Secret Silk)。

●公主美食開箱 奢華香檳早餐必選

聽聞鑽石公主號的香檳早餐超奢華，行前就先預約。此套餐需兩人共享，可設定送餐時間，服務人員可依照喜歡的用餐位置，展開華麗佈置。瞬間，白布揚起，恍如走進海上的精緻餐廳，一盤盤精緻、溫熱飄香的料理上桌，激昂又喜樂的開瓶聲響起，絕對是海上最佳的美妙體驗之一。

鑽石公主號有5個主餐廳、2個特色餐廳、1個休閒餐廳與2種類型的客房服務，餐飲體驗非常豐富多元。也因此，船上罕有大排長龍等用餐、排隊取食等亂象。即便只想免費用餐，自助餐廳空間寬敞、或可預約免費主餐廳，品賞五道式精緻菜色，下午茶時段還有免費的招牌司康與咖啡茶點。

就算進入付費餐廳，價格也很親民。例如船上最具人氣的日式料理的「Kai海壽司」，日客最常選用的14.99美元套餐組合，包括客製化的生魚片、握壽司、手卷和壽司卷，份量超大，若是兩人分食，只需再點一碗龍蝦海鮮拉麵，就超完美。

付費餐廳的另一推薦，是甫裝修完成、全新推出的休哈斯卡利亞巴西燒烤餐廳（Churrascaria），肉肉控絕對大滿足。除了自助餐檯上的日式壽司、各種新鮮蔬菜沙拉和甜點外，現場還有許多拿著巨無霸肉串的服務生，只要將桌面的牌子翻到「Yes,Please」，服務人員立馬前來，從牛羊肉排、香腸、烤雞腿等全都可現切、噴香上桌。

這趟恍如「公主」般的旅程，是亞洲遊輪體驗的新篇章。相關資訊可洽各大旅行社。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康