不同尺寸的「星巴克BE@RBRICK公仔」！開賣細節一次看

一年一度最令人期待的耶誕節即將來臨，星巴克專為金星級會員們規劃的「2023金星專屬耶誕派對」，將於11月1日在50家指定門市舉辦。此外，星巴克首度與頂級潮流玩具代表BE@RBRICK跨界聯名合作，推出不同尺寸的星巴克BE@RBRICK。1000%星巴克BE@RBRICK搶先於10月17日上午11點提供金星級會員以金星禮線上兌換優先購買資格憑證方式，並於11月1日憑兌換資格憑證至50家指定門市購買，而小尺寸的100%+400%的星巴克BE@RBRICK套組則於11月2日全門市上市(部分門市除外)。

首度與風靡時尚、藝術圈的潮流玩具品牌BE@RBRICK跨界聯名，推出星巴克BE@RBRICK品牌公仔，設計概念以解構星巴克品牌字母圖案與結合綠人魚女神Logo的經典雋永樣貌呈現。

1000%星巴克BE@RBRICK商品首波開賣，即獻給星禮程金星級會員透過線上兌換方式，以50顆金星禮星星搶先兌換購買資格憑證，商品售價為29,900元，並於11月1日「2023金星專屬耶誕派對」指定50家門市搶先首賣；另外同款小尺寸的100%+400%星巴克BE@RBRICK套組，售價5,990元，將於11月2日以領取號碼牌方式開放全門市(部分門市除外)銷售，聯名商品皆附專屬收藏編碼卡片。

邁入第9年專為星禮程會員所規劃的金星會員耶誕派對，已有超過5萬會員參與，今年同樣為了支持一整年的金星級會員們於指定50家門市舉辦，透過金星禮線上兌換方式，以40顆金星禮星星報名，兌換報名成功的金星級會員，即可入店參與當晚專屬派對，並享有當日限定的各項驚喜派對回饋。

其中，最受顧客喜愛、星巴克人氣排行榜TOP1季節飲品「太妃核果那堤」回歸，還有超過120種糕點、包裝食品、節慶禮盒與耶誕新品，例如以連續四年推出耶誕樹為造型的「美好耶誕樹馬克杯」、超萌純白的北極熊造型的「北極熊歡慶馬克杯」，與每次推出即造成熱烈搶購的香檳金Bling不鏽鋼TOGO冷水杯，還有古典又優雅的「耶誕天韻音樂鈴」。此外，也推出深受咖啡愛好者喜愛的耶誕個人咖啡沖泡組，以及耶誕交換禮物首選的金屬色系小掛飾「Jewel金屬金冰杯吊飾」等，以上商品皆於11月1日於指定50家門市首賣。