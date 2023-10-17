全台最大ITF旅展 早鳥票今開賣！限兩天、捐血也送門票
全台最大旅展ITF台北國際旅展將於11月3日至6日將於台北南港展覽館一館登場，主辦單位台灣觀光協會宣布，早鳥票於今日(10/17)正式開賣，限時搶購只有2天。原票價200元，早鳥享75折、150元超值價，此外，若錯過早鳥票，也可以在10月19日起至11月2日開展前購買9折預售票。
ITF台北國際旅展今年邁入第37年、第31屆，是全台最受歡迎的「專業性暨消費型旅展」。今年展覽匯聚104個國家/城市，為近6年最多，包含首次參展的德國、不丹、濟州海洋協會，還有最受國人喜愛的日本、韓國都擴大參展。
另有7大航空公司，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空及越南航空。多家遊輪公司，包含挪威奮進號、龐洛遊輪、Scenic歐洲頂級河輪，也首次「靠港」ITF。當然還有東南、雄獅、可樂、鳳凰等知名旅行社、飯店、遊樂園共計1,300個攤位。
除了民眾最期待的機票、旅遊行程、住宿券、餐券、遊樂園門票，還有各國精彩表演、超萌吉祥物大遊行等。
ITF早鳥票今日開賣，10月17日至10月18日，限時2天，包括ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX等七大通路限時開搶。
為響應公益，ITF也與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，10月29日起至11月4日止，只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張。
2023 ITF台北國際旅展：
日期：11月3日(五) 12:00~18:00
11月4日(六) ～11月6日(一) 10:00~18:00
地點：台北南港展覽館一館1樓
官方網站: https://www.taipeiitf.org.tw/
臉書粉絲專頁 : https://www.facebook.com/tvaitf
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