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觀眾熱烈好評！音樂劇「搖滾芭比」終演倒數 剩不到十場票券劇粉開搶

聯合新聞網／ 聯合數位文創
鄭宜農（左）透露在對手演員的刺激下，發展出自己都不認識的面相，右為演員周家寬。圖／瘋戲樂工作室提供
鄭宜農（左）透露在對手演員的刺激下，發展出自己都不認識的面相，右為演員周家寬。圖／瘋戲樂工作室提供

曾被滾石雜誌譽為「最搖滾音樂劇」，2001 年翻拍成電影全球上映並獲得多項國際影展大獎，更在日本、韓國創下驚人舞台劇票房紀錄的百老匯經典劇目「搖滾芭比」（Hedwig and the Angry Inch）全新中文版目前於Corner Max 大角落多功能展演館熱鬧演出中。「搖滾芭比」全新中文版由瘋戲樂工作室製作主辦，天使放大股份有限公司及聯合數位文創共同主辦，以定目劇形式一連演出 42 場。本劇結合變裝藝術、喜劇脫口秀以及搖滾演唱會等元素，為劇迷帶來全新的舞台觀賞體驗。

本次「搖滾芭比」全新中文版設計了兩種票區提供觀眾自由選擇：Sugar Daddy座位區、芭比座位區，能夠近距離觀賞演員的一顰一笑，絕對是鐵粉不能錯過的機會；另外也有開放式、不受固定座位侷限的搖滾站區，可以跟著音樂自由搖擺，享受搖滾樂的演出。現場還有和台北知名同志酒吧 Fairy 合作期間限定的迷你吧台，提供特色飲品的服務。音樂劇「搖滾芭比」全新中文版至 10 月 22 日止在 Corner Max 大角落多功能展演館演出，目前進入終演倒數階段，剩餘不到十場演出，各場次熱賣中，購票請至 拓元售票，更多演出公告請上瘋戲樂工作室官方社群網站。

音樂劇 舞台

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