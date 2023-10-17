迪士尼100周年 超有紀念感聯名輕珠寶、亮晶晶擺飾來囉

今年是全世界最受歡迎的迪士尼歡慶100周年，許多長期合作的夥伴也都在陸續於今年中推出別具意義的Disney100聯名系列。繼今年初為迪士尼100周年創作百年好合婚鑽戒系列後，台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）更採用Disney100的紫色 × 銀色主色調，推出輕珠寶系列共包括星空鑽石K金項鍊和夢幻紫水晶K金項鍊2條項鍊，以及與1條魔法鑽石K金手鍊，均以白K金鑲嵌鑽石或紫水晶，將經典的米奇輪廓與星芒造型融入，綴飾內側刻有專屬100週年限定記號，別具巧思。

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）則的Disney100 x Swarovski聯名系列包括首飾及家居裝飾。Aurora Borealis水晶擺件，以以北極光的夢幻色彩描繪米奇、米妮和唐老鴨等迪士尼最具代表性的三個卡通形象；首飾系列則囊括項鍊、手鍊和耳環。而迎接即將到來的聖誕節，Swarovski還推出了一款充滿節日氣息的Disney100聖誕倒數日曆，打開25扇倒計時小門，內藏擺件、項鍊和一套限定貼紙。限量版擺件藏品則匯聚米奇、米妮、唐老鴨、黛西、高飛和布魯托共6位最高人氣的角色，以41,200顆水晶手工鑲嵌而成。 Disney100聖誕倒數日曆2023，43,000元。圖／施華洛世奇提供 SWAROVSKI歡慶迪士尼100週年，推出聯名首飾及居家裝飾系列。圖／施華洛世奇提供 Disney Donald Duck鍊墜，4,950元。圖／施華洛世奇提供 Disney100聖誕倒數日曆2023，43,000元。圖／施華洛世奇提供 ALUXE亞立詩限量100周年米奇造型星空鑽石K金項鍊，9,280元。圖／亞立詩提供 Disney Minnie Mouse鍊墜，4,950元。圖／施華洛世奇提供 ALUXE亞立詩限量100周年米奇造型魔法鑽石K金手鍊，10,800元。圖／亞立詩提供 Disney100聖誕倒數日曆2023，43,000元。圖／施華洛世奇提供 Disney Minnie Mouse水滴形耳環，5,450元。圖／施華洛世奇提供 Mickey and Friends節日歡慶限量發行產品，65萬元。圖／施華洛世奇提供 Disney Mickey Mouse鍊墜，4,950元。圖／施華洛世奇提供 ALUXE亞立詩限量100周年米奇造型夢幻紫水晶K金項鍊，9,880元。圖／亞立詩提供