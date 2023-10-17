獲選奧地利非物質文化遺產 維也納少年合唱團來台

被譽為「世界最美聲音」的維也納少年合唱團，因疫情睽違臺灣4年，今年應玉山銀行邀請再度來台，昨日舉行抵台記者會，今日至24日展開全台巡演，演出地點包括桃園、台北、台南、高雄、台中等地。這群身穿水手服、來自多瑙河畔傳唱525年的小天使，除了帶來莫札特弦樂小夜曲、《野玫瑰》等西方名曲，還將獻唱台灣歌曲《月亮代表我的心》、《高山青》。

這也是玉山銀行第十度邀請維也納少年合唱團全台巡演，期望藉由音樂的力量，用歌聲傳遞愛與溫暖。

維也納少年合唱團創立於1498年，是世界上最著名的合唱團，目前約有一百位9到14歲的小男童，該團以四位奧地利的音樂家：海頓、莫札特、舒伯特、布魯

克納命名，分成四個團輪流在全球各地巡演。今年輪到布魯克納團來台，指揮為義大利籍的馬諾洛•卡寧(Manolo Cagnin)。

｢音樂是一份禮物，身為音樂家，我們有義務和觀眾分享這份禮物。｣卡寧從2008年起擔任維也納少年合唱團的指揮，他曾率團來台演出過三次，甚受台灣觀眾歡迎。

為了慶祝創團525周年，並彰顯該團過去與莫札特的特殊關係。維也納少年合唱團此行特別選了一首莫札特最著名，編號525的弦樂小夜曲，改編成合唱曲，作為此次音樂會開場的曲目。其他曲目還包括魏爾納的《野玫瑰》，史特勞斯的華爾茲以及波卡舞曲，網路爆紅的紐西蘭民謠《水手之歌》(Wellerman)以及臺灣歌曲

《月亮代表我的心》、《高山青》…等。

維也納少年合唱團最大的特色就是不斷創新、與時俱進，因此能傳唱500多年屹立不搖。奧地利政府在1960年代將國徽頒給維也納少年合唱團當作團徽，象徵至高無上的榮耀，2017年，維也納少年合唱團的歌唱傳統也被聯合國教科文組織(UNESCO)列為非物質文化遺產，堪稱奧地利國寶。

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