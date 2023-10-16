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韓流女團最愛不敗經典！FENDI毛毛新款Peekaboo好療癒
為慶祝FENDI最具代表性的Peekaboo上市15周年，包括品牌形象大使許光漢、韓國女團Twice成員Mina、少女時代成員徐玄、台灣女星林心如、郭雪芙、侯佩岑、謝欣穎等人，均以獨具個人風格的方式演繹FENDI秋冬23新裝與各式經典Peekaboo包，展現各自對Peekaboo的時尚定義。
自2008年誕生以來，FENDI的Peekaboo包款自帶的幽默感就立刻擄獲時尚潮人的心：精心設計的包身結構，展現出建築般的硬挺外型，又隱藏著柔軟的內在，就像是孩子們玩著的「躲貓貓」遊戲。不斷推陳出新的Peekaboo包款，至今已變奏出一系列不同尺寸的款式；在2023年秋冬系列中，更透過Selleria縫線工藝交織出品牌低調奢華美學、異材質設計實現品牌勇於創新的傳統、以及細膩的編織工法，體現了FENDI工匠一絲不苟的專業精神。
本季最搶眼的翻羊毛材質手工編織包款限定系列，運用經典手工編織工藝，重新演繹Peekaboo ISeeU中型和小型包款，以翻羊毛材質取代經典皮條，優雅對比的雙色款增添了如包括深棕色搭配淺藍色的精緻色調，Peekaboo ISeeU Petite款不僅提供純色的翻羊毛材質包，還搭配翻羊毛材質肩帶，更顯華美；除此之外，還可以Nano Peekaboo吊飾和金色鍊條肩帶隨意混搭，打造個人風格的獨特包款。
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