韓流女團最愛不敗經典！FENDI毛毛新款Peekaboo好療癒

為慶祝FENDI最具代表性的Peekaboo上市15周年，包括品牌形象大使許光漢、韓國女團Twice成員Mina、少女時代成員徐玄、台灣女星林心如、郭雪芙、侯佩岑、謝欣穎等人，均以獨具個人風格的方式演繹FENDI秋冬23新裝與各式經典Peekaboo包，展現各自對Peekaboo的時尚定義。

自2008年誕生以來，FENDI的Peekaboo包款自帶的幽默感就立刻擄獲時尚潮人的心：精心設計的包身結構，展現出建築般的硬挺外型，又隱藏著柔軟的內在，就像是孩子們玩著的「躲貓貓」遊戲。不斷推陳出新的Peekaboo包款，至今已變奏出一系列不同尺寸的款式；在2023年秋冬系列中，更透過Selleria縫線工藝交織出品牌低調奢華美學、異材質設計實現品牌勇於創新的傳統、以及細膩的編織工法，體現了FENDI工匠一絲不苟的專業精神。