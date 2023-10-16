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韓流女團最愛不敗經典！FENDI毛毛新款Peekaboo好療癒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI家族代表性包款Peekaboo歡慶上市15周年，許光漢與韓國女團Twice成員Mina均以個人風格搭配經典Peekaboo包款，展現各自對Peekaboo的時尚定義。圖／摘自藝人官方微博與IG
FENDI家族代表性包款Peekaboo歡慶上市15周年，許光漢與韓國女團Twice成員Mina均以個人風格搭配經典Peekaboo包款，展現各自對Peekaboo的時尚定義。圖／摘自藝人官方微博與IG

為慶祝FENDI最具代表性的Peekaboo上市15周年，包括品牌形象大使許光漢、韓國女團Twice成員Mina、少女時代成員徐玄、台灣女星林心如、郭雪芙、侯佩岑、謝欣穎等人，均以獨具個人風格的方式演繹FENDI秋冬23新裝與各式經典Peekaboo包，展現各自對Peekaboo的時尚定義。

自2008年誕生以來，FENDI的Peekaboo包款自帶的幽默感就立刻擄獲時尚潮人的心：精心設計的包身結構，展現出建築般的硬挺外型，又隱藏著柔軟的內在，就像是孩子們玩著的「躲貓貓」遊戲。不斷推陳出新的Peekaboo包款，至今已變奏出一系列不同尺寸的款式；在2023年秋冬系列中，更透過Selleria縫線工藝交織出品牌低調奢華美學、異材質設計實現品牌勇於創新的傳統、以及細膩的編織工法，體現了FENDI工匠一絲不苟的專業精神。

本季最搶眼的翻羊毛材質手工編織包款限定系列，運用經典手工編織工藝，重新演繹Peekaboo ISeeU中型和小型包款，以翻羊毛材質取代經典皮條，優雅對比的雙色款增添了如包括深棕色搭配淺藍色的精緻色調，Peekaboo ISeeU Petite款不僅提供純色的翻羊毛材質包，還搭配翻羊毛材質肩帶，更顯華美；除此之外，還可以Nano Peekaboo吊飾和金色鍊條肩帶隨意混搭，打造個人風格的獨特包款。

侯佩岑演繹FENDI羔羊絨編織Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
侯佩岑演繹FENDI羔羊絨編織Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
韓國女團Twice成員Mina演繹FENDI縫線工藝Peekaboo包款。圖／摘自藝人官方IG
韓國女團Twice成員Mina演繹FENDI縫線工藝Peekaboo包款。圖／摘自藝人官方IG
FENDI縫線工藝Peekaboo Mini包，16萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI縫線工藝Peekaboo Mini包，16萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI羔羊絨編織Peekaboo ISeeU Medium包，24萬3,000元。圖／FENDI提供
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FENDI縫線工藝Peekaboo ISeeU Medium包，19萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI縫線工藝Peekaboo ISeeU Medium包，19萬6,000元。圖／FENDI提供
謝欣穎演繹FENDI Peekaboo白色包款。圖／FENDI提供
謝欣穎演繹FENDI Peekaboo白色包款。圖／FENDI提供
FENDI縫線工藝Peekaboo ISeeU Medium包，19萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI縫線工藝Peekaboo ISeeU Medium包，19萬8,000元。圖／FENDI提供
林心如演繹FENDI縫線工藝Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
林心如演繹FENDI縫線工藝Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
FENDI 羔羊絨Peekaboo ISeeU Petite包，14萬7,000元。圖／FENDI提供
FENDI 羔羊絨Peekaboo ISeeU Petite包，14萬7,000元。圖／FENDI提供
許光漢演繹FENDI Peekaboo包款。圖／摘自藝人官方微博
許光漢演繹FENDI Peekaboo包款。圖／摘自藝人官方微博
郭雪芙演繹FENDI Peekaboo包款。圖／FENDI提供
郭雪芙演繹FENDI Peekaboo包款。圖／FENDI提供
FENDI羔羊絨Peekaboo ISeeU Petite包，14萬7,000元。圖／FENDI提供
FENDI羔羊絨Peekaboo ISeeU Petite包，14萬7,000元。圖／FENDI提供
FENDI羔羊絨編織Peekaboo ISeeU Small包，22萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI羔羊絨編織Peekaboo ISeeU Small包，22萬4,000元。圖／FENDI提供
韓國女團少女時代成員徐玄演繹FENDI縫線工藝Peekaboo包款。圖／摘自藝人官方IG
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FENDI 許光漢

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