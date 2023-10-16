快訊

父親吃炸蝦老是只吃蝦尾 她長大知道真相嘆「自己太傻」

嘉義火災屋內曝光！大人不在臥室反鎖 消防員破門急往床上「撈出」2童已無生命跡象

梵克雅寶璀璨鑽石小花 Fleurette全新玫瑰金溫煦盛開

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶Fleurette系列推出四款玫瑰金新作。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette系列推出四款玫瑰金新作。圖／梵克雅寶提供

大自然的豐富生命力是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的創作靈感來源。Fleurette系列以七顆圓鑽組成纖麗花冠，由品牌1920年代裝飾藝術的花冠圖騰演進百年至今，系列於2023年迎來全新4件創作，首次採用玫瑰金和鑽石為素材，以對比光芒為經典圖騰注入新意，推出單朵小花的吊墜、戒指、耳針耳環、以及點綴5朵花冠圖騰的項鍊共4件優雅和諧的新作。

其中全新的Fleurette玫瑰金戒指是沿用2022年特別為系列的白K金鑲鑽作品重新設計的鑲工， 兩端呈「領帶」（cravat）形的戒環更顯得寬闊，從中央向外的鑽石由大至小整齊排列，讓纖巧的花冠彷彿懸浮於空中，設計別具新意。

Fleurette系列承襲梵克雅寶對白色珠寶藝術的嚴謹工序製作，精選成色達D、E或F級、淨度達IF至VVS2級的美鑽，並以製作高級珠寶作品的專注態度，利用鏤雕工藝巧妙地將底座結構鏤空，使光線能穿透鑽石綻放出最多光芒，而隱密的鑲座巧妙運用粒鑲及「V」形鑲爪技術， 讓每顆鑽石都能緊密相貼。最後，作品經反覆拋光，讓貴金屬與鑽石能互相映照出極致璀璨的效果。

梵克雅寶Fleurette戒指，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，45萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette戒指，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，45萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette五朵花項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，132萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette五朵花項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，132萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette玫瑰金鑲嵌鑽石吊墜，32萬1,000元；戒指，45萬元；耳環，54萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette玫瑰金鑲嵌鑽石吊墜，32萬1,000元；戒指，45萬元；耳環，54萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，54萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，54萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette吊墜，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，32萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette吊墜，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，32萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
至1980年代，花冠成為了梵克雅寶的重要的圖騰，於Valenciennes、Venise及Bruges系列幻化成精細的蕾絲，細意妝點項鍊和耳環，向三個以蕾絲手工藝見稱的歐洲名城致敬。項鍊繪圖，約1985年，梵克雅寶資料庫。圖／梵克雅寶提供
至1980年代，花冠成為了梵克雅寶的重要的圖騰，於Valenciennes、Venise及Bruges系列幻化成精細的蕾絲，細意妝點項鍊和耳環，向三個以蕾絲手工藝見稱的歐洲名城致敬。項鍊繪圖，約1985年，梵克雅寶資料庫。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette玫瑰金鑲嵌鑽石耳環，54萬元；五朵花項鍊，132萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette玫瑰金鑲嵌鑽石耳環，54萬元；五朵花項鍊，132萬元。圖／梵克雅寶提供
將鑽石嵌入鑲座。圖／梵克雅寶提供
將鑽石嵌入鑲座。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette玫瑰金鑲嵌鑽石耳環，54萬元；五朵花項鍊，132萬元；戒指，45萬元；Lady Féerie Or Rose腕表，361萬。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette玫瑰金鑲嵌鑽石耳環，54萬元；五朵花項鍊，132萬元；戒指，45萬元；Lady Féerie Or Rose腕表，361萬。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette玫瑰金鑲嵌鑽石吊墜，32萬1,000元；戒指，45萬元；耳環，54萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Fleurette玫瑰金鑲嵌鑽石吊墜，32萬1,000元；戒指，45萬元；耳環，54萬元。圖／梵克雅寶提供

鑽石 珠寶 金戒指

延伸閱讀

富藝斯首場日內瓦珠寶拍賣11月舉槌 台北預展今明快閃

喚醒眼周肌膚活力 香緹卡鑽石明眸拉提眼霜用眼神放電

毛坯鑽石跌價！現在買鑽戒比較便宜嗎？

鑽石不再有魅力 價格已下跌2成

相關新聞

新北群募計畫《智慧詩籤解答書手帳》正式上架！守護2024的每一天 增添生活智慧趣味

【新北市訊】有拜有保庇！經發局今(15)日於板橋深丘福德宮舉辦「新北群眾募資輔導計畫『2024智慧詩籤解答書手帳x福德正神』發布會」，產品同步上架集資平台，現場更舉辦擲筊比賽，陪伴市民朋友們親近台灣土地公信仰，也藉由詩籤解答讓生活增添智慧趣味。

梵克雅寶璀璨鑽石小花 Fleurette全新玫瑰金溫煦盛開

大自然的豐富生命力是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的創作靈感來源。Fleurette系列以...

比「歌劇魅影」經典 等了40年 「悲慘世界」要來台灣了

「悲慘世界」終於要來台灣了！擁有「Do You Hear The People Sing (你可聽到人民的怒吼)」、「 ...

中華電信推全新VIP電子會員卡 綁定送Hami Point 20點

為了讓會員可以更方便查詢點數、使用各式優惠，中華電信推出全新「VIP電子會員卡」，讓會員享有一站式查詢VIP等級、累計帳...

貓派成新主流！7-ELEVEN「寵物生活專區」任選4件7.5折

全球寵物商機年逾300億，7-ELEVEN觀察本土市場每年持續雙位數成長，更發現全台養貓登記數大幅成長逾4成，「貓派」成...

這4招學起來！遮肉顯瘦、低調華麗 打造秋冬零失誤質感穿搭

氣溫逐漸轉涼，外套與夾克成為這季必備單品之一，日本流行時尚服飾品牌GU就順勢推出4種款式及15種色系選擇的針織系列外套，並邀請新生代演員何思靜示範多種層次混搭法，既能遮肉顯瘦，還可以營造低調奢華感，創造出秋冬零失誤質感著裝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。