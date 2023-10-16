梵克雅寶璀璨鑽石小花 Fleurette全新玫瑰金溫煦盛開
大自然的豐富生命力是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的創作靈感來源。Fleurette系列以七顆圓鑽組成纖麗花冠，由品牌1920年代裝飾藝術的花冠圖騰演進百年至今，系列於2023年迎來全新4件創作，首次採用玫瑰金和鑽石為素材，以對比光芒為經典圖騰注入新意，推出單朵小花的吊墜、戒指、耳針耳環、以及點綴5朵花冠圖騰的項鍊共4件優雅和諧的新作。
其中全新的Fleurette玫瑰金戒指是沿用2022年特別為系列的白K金鑲鑽作品重新設計的鑲工， 兩端呈「領帶」（cravat）形的戒環更顯得寬闊，從中央向外的鑽石由大至小整齊排列，讓纖巧的花冠彷彿懸浮於空中，設計別具新意。
Fleurette系列承襲梵克雅寶對白色珠寶藝術的嚴謹工序製作，精選成色達D、E或F級、淨度達IF至VVS2級的美鑽，並以製作高級珠寶作品的專注態度，利用鏤雕工藝巧妙地將底座結構鏤空，使光線能穿透鑽石綻放出最多光芒，而隱密的鑲座巧妙運用粒鑲及「V」形鑲爪技術， 讓每顆鑽石都能緊密相貼。最後，作品經反覆拋光，讓貴金屬與鑽石能互相映照出極致璀璨的效果。
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