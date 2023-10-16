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中華電信推全新VIP電子會員卡 綁定送Hami Point 20點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
中華電信推出全新VIP電子會員卡，享一站式便捷服務。圖／中華電信提供
中華電信推出全新VIP電子會員卡，享一站式便捷服務。圖／中華電信提供

為了讓會員可以更方便查詢點數、使用各式優惠，中華電信推出全新「VIP電子會員卡」，讓會員享有一站式查詢VIP等級、累計帳金、點數等服務，好康訊息不漏接，還可更方便領取專屬獻禮，首次綁定再贈送Hami Point 20點，指定日期於指定門市參與綁定活動，再享申辦行動、寬頻、MOD、iPhone配件包等優惠加碼，快打開LINE App綁定VIP電子會員卡。

即日起至10月24日止，中華電信更邀請VIP會員一同參與中華職棒線上集氣投票活動，就有機會抽中今年度中華職棒冠軍賽賽台灣大賽入場門票，1人中獎2人同行，一起現場體驗熱血沸騰的賽事，其他獎項還包括Hami Point 500點及Hami Video CPBLTV館的總冠軍賽單場觀賞體驗序號，登入中華電信我的VIP，即可立即線上查詢優惠資格。

中華電信也預告，VIP專屬Hami Point小額點數超值兌換活動即將展開，11月1日至11月15日止，11點Hami Point即可兌換「星巴克電子飲料券145元」、22點兌換「國賓影城全台通用電影票即享券（價值320元）」；另至「VIP購省館」參加封館購物活動還可享7-ELEVEN、家樂福及遠東百貨等熱門商品卡與即享票券，刷卡消費再享優惠最高25%回饋； 12月底前，VIP會員每月20號前還可參與月月抽活動，有機會將最大獎15,000點Hami Point收進口袋。

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