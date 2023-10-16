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這4招學起來！遮肉顯瘦、低調華麗 打造秋冬零失誤質感穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
日本流行時尚服飾品牌GU推出4種款式及15種色系選擇的針織系列外套，並邀請新生代演員何思靜示範多種層次混搭法，既能遮肉顯瘦，還可以營造低調奢華感。圖／GU提供
日本流行時尚服飾品牌GU推出4種款式及15種色系選擇的針織系列外套，並邀請新生代演員何思靜示範多種層次混搭法，既能遮肉顯瘦，還可以營造低調奢華感。圖／GU提供

氣溫逐漸轉涼，外套與夾克成為這季必備單品之一，日本流行時尚服飾品牌GU就順勢推出4種款式及15種色系選擇的針織系列外套，並邀請新生代演員何思靜示範多種層次混搭法，既能遮肉顯瘦，還可以營造低調奢華感，創造出秋冬零失誤質感著裝。

圓領針織開襟外套，這季提供繽紛色系選擇，包括百搭奶油白、沉穩熔岩煙灰和秋冬大熱門的「美拉德」風格的拿鐵棕，以及薰衣草紫、寧靜藍等配色。採用加寬下擺設計，讓身型看起來更加顯瘦；紮實織法不厚重，穿起來舒適，更能一路從秋天穿到冬天。簡單百搭款式，不管是內搭襯衫、圓領上衣或跟工裝褲、長裙搭配，都十分適合。想要呈現活潑且又好搭的話，就別錯過條紋款式選擇。黑、白兩色的條紋設計讓簡約的外套更有變化，而領口的雙層布料與袖口使用不同織法拼接，凸顯細膩巧思。適中長度的條紋款，還能瞬間拉高腰部線條、展現高挑好比例。

GU女裝圓領針織開襟外套，790元。圖／GU提供
GU女裝圓領針織開襟外套，790元。圖／GU提供

針對「梨型」身材的女孩，GU則準備了柔軟寬鬆開襟外套，採用紗線起毛加工的溫暖材質製成，有著升級的柔軟溫暖膚觸。不僅如此，長版設計還可遮肉顯瘦，修飾身型，一件就能應對各種正式場合及會議，展現休閒又不失正式的造型。另外，低調奢華依舊是秋冬流行的關鍵字，於是GU透過特別編織手法並搭配珍珠光澤的鈕扣，創造出雙口袋針織開襟外套，輔以中性的黑、白和棕色，不管是單穿並搭配牛仔褲，或是內搭連身長裙，就讓整體風格更加有質感。

GU條紋款女裝圓領針織開襟外套，790元。圖／GU提供
GU條紋款女裝圓領針織開襟外套，790元。圖／GU提供

除了GU的針織外套系列可入手之外，UNIQLO於10月20日還將推出首度與法國時尚品牌COMPTOIR DES COTONNIERS聯名服飾。 全新UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS秋冬系列，強調服裝的舒適度和實用性，於是集結多款簡約而不失品味的百搭單品。像是以100%羊毛製成特級小羊毛毛衣，透過蓬鬆編織法，並結合經典條紋圖案，提供兩種不同設計；或是純棉材質的錐形版型牛仔褲，讓人們能夠自由自在地活動。

GU女裝雙口袋針織開襟外套，990元。圖／GU提供
GU女裝雙口袋針織開襟外套，990元。圖／GU提供

GU女裝柔軟寬鬆開襟外套，990元。圖／GU提供
GU女裝柔軟寬鬆開襟外套，990元。圖／GU提供

UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS秋冬系列錐形牛仔褲，1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS秋冬系列錐形牛仔褲，1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS秋冬系列特級小羊毛毛衣，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS秋冬系列特級小羊毛毛衣，1,290元。圖／UNIQLO提供

GU UNIQLO

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