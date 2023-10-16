也太好看了吧！「國民姐夫」AKIRA帥戴JINS日製系列新眼鏡 放送成熟紳士魅力
國民姐夫AKIRA搶先演繹日本銷售第一的眼鏡品牌JINS最新Made in Japan系列鏡框，形象帥照曝光，展現成熟紳士魅力，讓粉絲看了都不禁想說「真的好搭！」由日本眼鏡聖地鯖江職人操刀的Made in Japan系列手工鏡框，有別於JINS其他產品，兼具高級感與時髦百搭設計，一直深受台灣消費者喜愛，此次新款還讓受到各界好評的「彈簧設計」回歸，實在是眼鏡族升級穿搭的最佳利器。
對國民姐夫AKIRA來說，眼鏡也是日常不可缺少的時尚配件，而本來就是JINS粉絲的他，搶先體驗Made in Japan系列手工眼鏡後，也覺得鏡框款式多元好看且實用。AKIRA還特別提到「日本鯖江手工製作就是品質保證，鏡腳彈簧與配重設計真的令人驚豔，戴起來非常舒服，鼻梁幾乎沒有負擔，彈性鏡腳也貼合臉型不壓迫，真的是很貼心的設計！」
JINS的Made in Japan系列手工鏡框，之所以讓AKIRA讚不絕口，主要是品牌觀察到厚重鏡片時常讓鼻梁兩側有深深的壓痕，既不舒適也不美觀，因此特別在秋冬新款的鏡腳尾端加入配重設計，藉以平衡眼鏡重量，減輕鼻樑負擔，讓度數較深的消費者也能輕鬆配戴。另外是2021年受到各界好評的彈簧設計，這次JINS也不惜成本讓此設計回歸，提升整體舒適度，彈性服貼的特色適合所有臉型配戴。
除了上述優點之外，JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，部分還選用高品質、高成本的片狀鈦金屬取代以往賽璐珞材質，在視覺上呈現膠框的厚實感，同時也兼具金屬的光澤以及輕盈舒適感，在鏡框外緣還加入板材設計凸顯層次感，也讓日本製的細節魅力更加倍。
而為了讓消費者完整體驗日本製產品的特色，又逢10月正是百貨周年慶檔期，於是JINS祭出到全台品牌門市購買Made in Japan秋冬系列升級日本製鏡片，享鏡片9折優惠，當筆滿3,000元即贈限定城市印象帆布袋。另外，至10月31日止，JINS官方線上商城除了同步推出相同優惠之外，註冊新會員就贈送200元優惠券，購買Made in Japan秋冬系列秋冬系列升級日本製鏡片再加贈會員點數100點，超值優惠不容錯過！
〖彈簧設計〗
〖配重設計〗
〖融入鈦金屬〗
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