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也太好看了吧！「國民姐夫」AKIRA帥戴JINS日製系列新眼鏡 放送成熟紳士魅力

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
國民姐夫AKIRA搶先演繹日JINS最新Made in Japan系列鏡框，形象帥照曝光，展現成熟紳士魅力。圖／JINS提供
國民姐夫AKIRA搶先演繹日JINS最新Made in Japan系列鏡框，形象帥照曝光，展現成熟紳士魅力。圖／JINS提供

國民姐夫AKIRA搶先演繹日本銷售第一的眼鏡品牌JINS最新Made in Japan系列鏡框，形象帥照曝光，展現成熟紳士魅力，讓粉絲看了都不禁想說「真的好搭！」由日本眼鏡聖地鯖江職人操刀的Made in Japan系列手工鏡框，有別於JINS其他產品，兼具高級感與時髦百搭設計，一直深受台灣消費者喜愛，此次新款還讓受到各界好評的「彈簧設計」回歸，實在是眼鏡族升級穿搭的最佳利器。

對國民姐夫AKIRA來說，眼鏡也是日常不可缺少的時尚配件，而本來就是JINS粉絲的他，搶先體驗Made in Japan系列手工眼鏡後，也覺得鏡框款式多元好看且實用。AKIRA還特別提到「日本鯖江手工製作就是品質保證，鏡腳彈簧與配重設計真的令人驚豔，戴起來非常舒服，鼻梁幾乎沒有負擔，彈性鏡腳也貼合臉型不壓迫，真的是很貼心的設計！」

國民姐夫AKIRA特別提到「日本鯖江手工製作就是品質保證，鏡腳彈簧與配重設計真的令人驚豔」。圖／JINS提供
國民姐夫AKIRA特別提到「日本鯖江手工製作就是品質保證，鏡腳彈簧與配重設計真的令人驚豔」。圖／JINS提供

JINS的Made in Japan系列手工鏡框，之所以讓AKIRA讚不絕口，主要是品牌觀察到厚重鏡片時常讓鼻梁兩側有深深的壓痕，既不舒適也不美觀，因此特別在秋冬新款的鏡腳尾端加入配重設計，藉以平衡眼鏡重量，減輕鼻樑負擔，讓度數較深的消費者也能輕鬆配戴。另外是2021年受到各界好評的彈簧設計，這次JINS也不惜成本讓此設計回歸，提升整體舒適度，彈性服貼的特色適合所有臉型配戴。

對國民姐夫AKIRA來說，眼鏡也是日常不可缺少的時尚配件。圖／JINS提供
對國民姐夫AKIRA來說，眼鏡也是日常不可缺少的時尚配件。圖／JINS提供

除了上述優點之外，JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，部分還選用高品質、高成本的片狀鈦金屬取代以往賽璐珞材質，在視覺上呈現膠框的厚實感，同時也兼具金屬的光澤以及輕盈舒適感，在鏡框外緣還加入板材設計凸顯層次感，也讓日本製的細節魅力更加倍。

JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，共推出8款各2色，5,980元起。圖／JINS提供
JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，共推出8款各2色，5,980元起。圖／JINS提供

而為了讓消費者完整體驗日本製產品的特色，又逢10月正是百貨周年慶檔期，於是JINS祭出到全台品牌門市購買Made in Japan秋冬系列升級日本製鏡片，享鏡片9折優惠，當筆滿3,000元即贈限定城市印象帆布袋。另外，至10月31日止，JINS官方線上商城除了同步推出相同優惠之外，註冊新會員就贈送200元優惠券，購買Made in Japan秋冬系列秋冬系列升級日本製鏡片再加贈會員點數100點，超值優惠不容錯過！

JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，共推出8款各2色，5,980元起。圖／JINS提供
JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，共推出8款各2色，5,980元起。圖／JINS提供

JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，還推出了台中rim of jins限定款。圖／JINS提供
JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，還推出了台中rim of jins限定款。圖／JINS提供

〖彈簧設計〗

JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，不惜成本讓彈簧設計回歸，提升整體舒適度。圖／JINS提供
JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，不惜成本讓彈簧設計回歸，提升整體舒適度。圖／JINS提供

〖配重設計〗

JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，特別在鏡腳尾端加入配重設計，藉以平衡眼鏡重量，減輕鼻樑負擔。圖／JINS提供
JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，特別在鏡腳尾端加入配重設計，藉以平衡眼鏡重量，減輕鼻樑負擔。圖／JINS提供

〖融入鈦金屬〗

JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，以片狀鈦金屬取代以往賽璐珞材質，除了呈現膠框的厚實感，也兼具金屬光澤質感。圖／JINS提供
JINS的Made in Japan秋冬系列鏡框，以片狀鈦金屬取代以往賽璐珞材質，除了呈現膠框的厚實感，也兼具金屬光澤質感。圖／JINS提供

JINS 日本 眼鏡

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