家樂福周年慶3C周邊買1送1 自有品牌商品限時滿額送「印花樂」環保杯袋

迎接年末家電採買潮，家樂福周年慶第2波主打家電大賞，推出雙重好康活動，即日起至12月19日，家樂福量販店購買家電單品滿3,000元送家樂福數位集章1點，累積滿8點送極具收藏價值的19公分高大同寶寶紀念公仔1個。10月每週末量販店購買家電商品（不含網購）單筆消費滿4,000元再送家樂福商店街/美食街200元現金折價券。

家樂福這波優惠超狂，連家電也推出買1送1，適逢近期新機潮，特別自即日起至10月24日，精選15件小家電與3C商品，包括行動電源、滑鼠、充電器、充電線、耳機等實用周邊買1送1。另外，買LG、Panasonic、HERAN、PHILIPS、SHARP、TATUNG等指定品牌家電，還有送家電現金折價券或家樂福會員紅利點數的好康，最高享10％回饋。