快訊

回絕藍營提的「開放式初選」 柯文哲列3大問題

西門町萬年大樓突停電！民眾驚慌離去 台電揭原因：140戶搶修中

民怨炸鍋！以色列人質遇害家屬怒批政府丟包 要求內唐亞胡下台

家樂福周年慶3C周邊買1送1 自有品牌商品限時滿額送「印花樂」環保杯袋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
單筆購買家樂福自有品牌商品滿599元以上，獨家送In Blooom印花樂「台灣老宅的記憶—玻璃海棠」聯名環保杯袋。圖／家樂福提供
單筆購買家樂福自有品牌商品滿599元以上，獨家送In Blooom印花樂「台灣老宅的記憶—玻璃海棠」聯名環保杯袋。圖／家樂福提供

迎接年末家電採買潮，家樂福周年慶第2波主打家電大賞，推出雙重好康活動，即日起至12月19日，家樂福量販店購買家電單品滿3,000元送家樂福數位集章1點，累積滿8點送極具收藏價值的19公分高大同寶寶紀念公仔1個。10月每週末量販店購買家電商品（不含網購）單筆消費滿4,000元再送家樂福商店街/美食街200元現金折價券。

家樂福這波優惠超狂，連家電也推出買1送1，適逢近期新機潮，特別自即日起至10月24日，精選15件小家電與3C商品，包括行動電源、滑鼠、充電器、充電線、耳機等實用周邊買1送1。另外，買LG、Panasonic、HERAN、PHILIPS、SHARP、TATUNG等指定品牌家電，還有送家電現金折價券或家樂福會員紅利點數的好康，最高享10％回饋。

即日起至10月24日，於全台家樂福量販/超市分店，單筆購買家樂福自有品牌商品（不含生鮮）滿599元以上，再獨家送上In Blooom印花樂「台灣老宅的記憶—玻璃海棠」聯名環保杯袋。

即日起至10月24日，精選15件小家電與3C商品買1送1。圖／家樂福提供
即日起至10月24日，精選15件小家電與3C商品買1送1。圖／家樂福提供
10月每週末量販店購買家電商品（不含網購）單筆消費滿4,000元再送家樂福商店街/美食街200元現金折價券。圖／家樂福提供
10月每週末量販店購買家電商品（不含網購）單筆消費滿4,000元再送家樂福商店街/美食街200元現金折價券。圖／家樂福提供

家樂福 量販店 品牌

延伸閱讀

大葉高島屋周年慶加碼「身分證2和9」獨享美食好康

回憶殺！家樂福「科學小飛俠」點換購 再加碼收藏展

無懼颱風新光三越周年慶湧人潮 吳昕陽：首日再創新高

台中再放颱風假 三大百貨迎接周年慶宣布今「正常營業」

相關新聞

星巴克容量免費升級！連續14天、奶類換成「這個」就行

星巴克容量免費升級！星巴克宣布於10月16日至29日連續14天，推出「椰奶免費容量升級活動」優惠活動。活動期間凡於門市點...

騎訪谷關原鄉之美 非日常的慢活體驗

一個完美晴朗的秋日早晨，半小時車程來到了八仙山「松鶴部落」的入口。這是虹夕諾雅谷關近日推出冬季限定的「騎訪原鄉」活動。八...

家樂福周年慶3C周邊買1送1 自有品牌商品限時滿額送「印花樂」環保杯袋

迎接年末家電採買潮，家樂福周年慶第2波主打家電大賞，推出雙重好康活動，即日起至12月19日，家樂福量販店購買家電單品滿3...

慢悠森活之秋日 虹夕諾雅谷關「非日常」的慢活體驗

寒露時分，氣溫緩降。車行中橫入谷關深處，大片蓊鬱竹林與沈靜的石牆映入眼簾，小巧墨黑霧鐵招牌倚在牆頭，旅人一入內立即能進入...

I Want That！十大專櫃黑眼圈眼霜 擊敗醜醜熊貓眼

黑眼圈是許多女生長期以來的困擾，一雙熊貓眼不僅會讓人看起來氣色差、精神不好，還會顯老，簡直是保養教主的公敵！

錯過就沒了！海尼根150周年紀念潮物最終彈 集點免費換

海尼根150周年系列活動狂歡不間斷，品牌再度攜手MONOPOLY 地產大亨，推出聯名最終彈。即日起於7-Eleven統一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。