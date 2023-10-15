I Want That！十大專櫃黑眼圈眼霜 擊敗醜醜熊貓眼

黑眼圈救星 熊貓眼女孩看過來！

黑眼圈是許多女生長期以來的困擾，一雙熊貓眼不僅會讓人看起來氣色差、精神不好，還會顯老，簡直是保養教主的公敵！

黑眼圈形成原因有很多，可能是遺傳、眼周肌膚凹陷、過度日曬、過敏性鼻炎等因素。若想要消除厚重的黑眼圈，讓自己擁有明媚的電眼，每天保持擦眼霜的好習慣，確實可以漸漸淡化黑眼圈。

專櫃大牌的眼霜每季都推陳出新，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你整理出近一年網友們討論最熱烈的「十大專櫃黑眼圈眼霜」，快來看看哪款眼霜是最適合你的吧！

image source：FB／雅詩蘭黛 Estee Lauder Taiwan Market

No. 10 品木宣言 ORIGINS 駐顏有樹全效撫紋A醇眼霜

品木宣言的這款「駐顏有樹全效撫紋A醇眼霜」專門修護臉上最薄的眼部肌膚，使用了微晶球撫紋科技包覆A醇，溫和改善眼部衰老，A醇擁有代謝更新皮膚及刺激膠原蛋白增生的效果，能夠深度剷平眼下細紋及深層魚尾紋，添加了六胜肽偕同膠原蛋白作用，更加緊實眼周肌膚，長期熬夜造成的黑眼圈及眼袋也能夠有效擊退！



這款眼霜被網友評為輕抗老的首選，有一抹即化開的冰淇淋質地讓肌膚很好吸收，「消浮腫的效果很好」、「本來怕A醇太刺激，但這瓶很溫和、親膚」。

No. 9 海洋拉娜 La Mer 濃萃修復眼霜

海洋拉娜的這款「濃萃修復眼霜」蘊含高倍濃縮其激活凝金萃，專為眼周脆弱的肌膚打造，能夠抵擋外在環境的刺激因子，像空氣汙染造成的眼下紅、棕及藍色素沉澱，有效褪除眼周暗沉及黑眼圈，也能強化眼周肌膚屏障，提升強韌度，使雙眼更加緊緻明亮，滋養賦活眼周肌膚。



此款眼霜所附的導入棒被網友們盛讚舒服又好用，搭配眼霜按摩直接消除水腫眼，「眼霜和導入棒根本天作之合，按摩很舒壓」、「使用後讓眼部底妝更服貼了」、「完全拯救了我眼睛周圍的疲憊」。

No. 8 SK-II 肌活能量眼霜

在保養市場闖蕩近40年的SK-II，全新的肌活能量系列打破熟齡舒適圈，專門針對經常熬夜，感到疲勞且膚況不穩定的20幾歲女孩所推出。採用了創新科技InfinitPower，具有強大的抗氧化能力，激活細胞的再生能力，從肌膚深層加強補水並補充能量，幫助淡化眼周細紋、滋潤眼周肌膚。此款眼霜的質地設計的較為輕盈，專門補足年輕女孩們在意的暗沉和乾紋問題。



這款眼霜適合30歲以下的女性，讓網友們用過就毫不猶豫地推薦，「質地清爽不沾黏，對油皮很友好」、「真的是一抹平，眼下細紋很快就不見了」。

No. 7 蘭蔻 LANCÔME 超未來肌因亮眼精粹霜

與同系列的冰珠瓶「超未來肌因冰珠亮眼粹」有些許不同，這款眼霜較為滋潤，適合眼周肌膚非常乾的水水！同樣也加入了小黑瓶的獨家微生態修護專利，能平衡眼周肌膚微生態，提升肌膚防禦、穩定及修護力。另外，其中的肌因撫紋科技富含小球藻萃取、維他命C醣及高分子玻尿酸，可淡退三類黑眼圈，強韌眼周肌膚。



此款眼霜被網友稱為「發亮眼霜」，秋冬乾冷期非常適合塗抹，能夠充分滋潤眼周是沙漠皮的女孩們。網友們說這款眼霜搭配冰珠使用效果極佳，「用完冰珠再用這款眼霜保濕很有感」、「很容易吸收，也不黏膩厚重」、「乾紋減少了上妝就不太卡粉了」。

image source: 蘭蔻LANCÔME台灣官網

No. 6 歐舒丹 L'OCCITANE 蠟菊精華眼霜

歐舒丹的「蠟菊賦活濃萃眼霜」主打擁有高度抗養活性的蠟菊成分，提升肌膚防禦力，深入肌膚底層撫平細紋、拉提眼周肌膚，並有效改善眼袋和浮腫等老化現象，讓肌膚恢復彈潤透亮。搭配全新添加的動力波尿酸，保水力為一般玻尿酸的兩倍，再結合咖啡因萃取，有助於打擊黑眼圈、改善眼周暗沉。



此款眼霜除了擁有讓肌膚喝保水的金黃蠟菊能量外更有能鎮靜皮膚的玫瑰花露水配方，許多網友用過之後就馬上愛上，更淚推這款眼霜用了必見底，「擦完皮膚一點也不緊繃」、「輕熟齡初抗老的法寶」、「當作日常保養無負擔」。

No. 5 契爾氏 Kiehl's 超進化全能新生超級眼霜

長時間盯著螢幕、用眼過度的女孩，很適合這款油脂含量低的眼霜，不僅擦起來輕盈，也能減少眼周肌膚的負擔。其中的咖啡因成分更能促進眼周肌膚循環，舒緩眼周疲勞和壓力並淡化黑眼圈、舒緩泡泡眼。另外結合「雙重胜肽」及高效能「普拉斯鏈」，有效強化眼部肌底結構，提升肌膚彈力、拉提眼周並淡化全眼紋路，將疲憊鬆弛的雙眼全方位修護。



此款眼霜的質地偏凍狀感，以60%少油配方打造出輕盈凝乳質地，好推也好吸收，網友們都大讚「上妝比較輕鬆，不太卡粉了」、「搭配按摩，雙眼很舒壓」、「滋潤度很驚艷，眼周緊實很有感」。

No. 4 雅詩蘭黛 Estée Lauder 特潤全能修護亮眼霜

雅詩蘭黛的「特潤全能修護亮眼霜」標榜一瓶就能對抗三種黑眼圈，同時做到對外防禦及對內修護，使用了3層修護成分，首先是小棕家族的最強精華「年輕關鍵科技」能激活膠原蛋白，讓眼周全面亮眼澎潤；再來是全新的「黑眼圈阻斷科技」，有效阻隔外界刺激，預防黑眼圈生成；第三層的保濕抗老修護精萃，用高濃縮的修護精華進行調和及代謝。網友指出連續使用2周黑眼圈真的有明顯改善！



這瓶被譽為「遮瑕系眼霜」的全能眼霜，不只能淡化黑眼圈還能保濕及淡化細紋，在大陸美妝平台小紅書掀起熱潮，不少網友表示，「眼周暗沉變淺了！」、「遮瑕膏可以不怎麼上了」、「沙漠人的保濕神器」。

image source: 雅詩蘭黛 Estée Lauder 台灣官網

No. 3 蘭蔻 LANCÔME 絕對完美黃金玫瑰修護眼霜

蘭蔻的「玫瑰霜」一直是保養市場上抗老乳霜的第一名，這款修護眼霜注入了核心成分「黃金玫瑰瞬效配方」，從四季玫瑰萃煉出再生分子，為眼周肌膚基底提升彈力，也加入了能填補、重整肌膚結構的「普拉絲鏈」。更有50倍濃縮的「永生修護極萃配方」，其中咖啡因、七葉樹能促進眼周肌膚的微循環，有效改善黑眼圈和泡泡眼；維他命C醣苷能抑制黑色素生成、淡化暗沉；玻尿酸則能為脆弱的眼周肌膚持續注水保濕。



此款眼霜的質地為乳霜狀，擦起來非常水潤，愛用玫瑰霜的網友千萬不要錯過這款眼霜，「擦完感覺皮膚都嫩嫩的」、「一擦就很快吸收，一點也不油膩」、「在冷氣房待著一整天眼下皮膚都不乾」。

image source: 蘭蔻LANCÔME台灣官網

No. 2 克蘭詩 CLARINS 黃金亮眼萃

獨創的「精華+眼霜」黃金水乳雙質地，一次解決眼周保濕和提亮兩大問題！透過分離式的雙管包裝保留雙份活萃的保養效果。眼周老化的原因是因「Alpha-V年輕蛋白」的劇烈減少，而亮眼萃中的「有機高山峨參」能有效復活Alpha-V的生成，培養肌膚組織的凝聚力，讓眼周恢復彈潤透亮。另外一個主要成分「黃金薑黃」，也是大家熟悉能抗老又深入肌底修護的黃金植物。此外，還有13種植萃複方能夠專門防護現代生活中常見的藍光傷害。



這瓶非常適合喜歡熬夜、長時間盯著螢幕，造成眼周肌膚乾燥暗沉的水水，能有效改善眼周紋路、黑眼圈、浮腫與藍光傷害等，而清爽不油膩的質地更受到許多網友喜愛，「保濕和提亮的感受度很不錯」、「對淡化黑眼圈很有感」、「一點也不熏眼！吸收很快」等等眾多好評！

No. 1 蘭蔻 LANCÔME 超未來肌因冰珠亮眼粹

蘭蔻重磅推出的「超未來肌因冰珠亮眼粹」注入明星商品小黑瓶的獨家活性萃取「BIO-7微生態修護專利」，能修護眼周肌底並同步改善黑周暗沉。另外一個成分，「亮眼修護複方」則能促進眼周循環、抑制黑色素，有效消除黑眼圈、泡泡眼，為眼周注水保濕。最後的「專利360°彈力冰珠」，能馬上冰鎮降溫3°C，零死角精準貼合眼周，使按摩更加穩定及深層！

此款眼霜在各大美妝社群都是在口碑上位圈，空瓶率、回購率都極高，也是Dcard上呼聲頗高的蘭蔻人氣產品，長期以來都被好評狂推，「黑眼圈真的變淡了」、「已經不太需要上太多遮瑕了」、「卡粉刺數減少蠻多的」。





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月11日至2023年10月10日，共1年。

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