黑松沙士變調酒！WAT攜手知名酒吧unDer Lab翻玩亞洲味

瓶裝雞尾酒品牌WAT再次翻玩經典創意，與台灣知名酒吧「unDer lab」攜手，於WAT bar信義店獨賣的即飲系列，在「調酒手搖飲化」概念下，推出12款全新酒單。WAT為歡慶與「unDer Lab」合作，即日起至10月31日，即飲調酒第二杯8折優惠。迎接即將到來的萬聖節，特別推出「巨大10倍WAT冰茶」，自10月20日到10月31日，凡點「巨大10倍WAT冰茶」限時2小時內，不限人數喝完，即可獲得WAT大禮包。

「unDer Lab」主理人、於World Class、CAMPARI Cocktail Competition等多個調酒大賽脫穎而出的調酒師劉欣蓓（蓓蓓），對於「調酒手搖飲化」的新型態理念非常贊同：「目前在『unDer lab』鑽研的是較為實驗性的風味雞尾酒套餐，還是很期待與WAT有機會開發出更多有趣、新穎的亞洲風味經典調酒。」她說：「希望更多沒接觸過調酒的客人，可以用非常舒服的方式靠近『酒吧』，所以在整個發想設計中，以台灣人非常喜歡的高質感手搖飲店為概念，加上手作、好食材的精神，讓調酒變得平易近人。」

新酒單將12款新調酒分為「WAT Classic」、「Fruit」、「Tea」、「I Love Sweet」4種類型。其中在「Fruit」系列裡的「鳳梨愛玉冰」，冰沙的口感，入口後能吃到鳳梨的果肉冰沙和愛玉果凍，整體概念是依照經典的古巴老調酒Daiquiri去製作，有香草、奶油調性，搭配台灣在地的鳳梨，酸甜水果味十足，衝擊味蕾的體驗，4%的酒精濃度，微醺的快樂直接與酒融合。

「WAT！冰茶」靈感來自人人皆知的都會經典調酒「長島冰茶」，並加入亞洲風情的酸梅、國民飲料黑松沙士，鹹甜感更突顯了蜜餞的口感，由酸甜苦堆疊起獨特風味。

「島嶼之歌」與手搖飲「萬波」聯名，採用南投名間的金萱紅茶製成，也是「萬波」最著名的島嶼紅茶，加入梅酒及檸檬調配，滋味酸甜誘人。國民調酒「Gin Tonic」，以160元的親民價格，讓走進門的客人都能輕鬆入手。此外像「威士忌布丁」、「芭樂紫蘇」、「芒果泰茶雪酪」等調酒，帶給新世代好玩又有品味的新調酒體驗。

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