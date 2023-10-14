氣溫變低！小心落髮危機找上門　換季頭髮保養必學4招

進入深秋，大家已經明確感受到氣溫降低，且日夜溫差變大，正式進入換季時候。特別是氣溫由熱轉冷時，許多人的頭髮與頭皮，常常就會跟著出問題，可能白天流汗，晚上降溫變乾燥，濕度也跟著降低，一不注意，就會開始掉頭髮，甚至頭皮出現狀況。根據法國頭皮頭髮養護專家RENE FURTERER萊法耶指出，深秋換季的脫髮量，是春季的4倍，也是一年中掉髮最多的季節。

因此換季變冷時，更特別是要注意有過度落髮的危機，其實頭髮會代謝，因此一般掉頭髮很正常，平均來說，一天約可能掉100根頭髮，但若是發現，掉髮的根數變多，或是梳頭時，都有頭髮掉落，更要注意。且若搭配頭皮紅癢敏感，出現頭皮屑，那麼就更要注意。換季時，照護頭髮5步驟要注意！

一、從飲食作息開始養髮

換季時特別要注意生活作息規律，早睡早起與定期運動很重要，另外要補充足夠水份，以及多吃蛋白質、鐵、鋅、維生素C、B群、E等，增加身體抵抗力，也能幫忙養髮。

二、每周一次洗髮前保養

在換季時，洗頭髮不要只記得用洗髮精，建議可以一周一次，在洗頭髮前先深度保養頭皮，譬如萊法耶頭皮養護5號精油，洗頭髮前先按摩頭皮，含有植萃精油，可以代謝清潔，掃除髮根髒污，其他類似產品也可以使用。

三、洗頭SOP很重要

洗頭髮最重要的SOP中，就是不要用太熱的水，以及著重頭皮清潔與輕柔按摩，而且洗髮前，要先梳開頭髮，第一次以溫水沖洗頭皮，並慢慢用洗髮精洗去頭髮上髒污，並幫頭皮放鬆清潔，第二次重複清洗，但可以讓泡沫停留頭皮2～3分鐘再沖洗，特別是使用含有營養素的洗髮精，要特別注意。

四、養髮型洗護很重要