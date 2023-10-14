林襄化身美少女戰士？聯名系列預告首秀 大曬實驗玩趣

台北時裝周2024已於日前正式開幕，今日下午並有人氣設計師品牌Seivon發表2024 SS春夏系列。秀前場外即大排長龍，加上曾在東京時裝周WWD票選為第一名設計師品牌，今日現場並有不少國際媒體參與，同時Seivon也預告了將與模特兒林襄合作的「Seivson x 林襄聯名系列」，林襄現場並以美少女戰士的月亮戰士造型登場，成為吸睛亮點。

本季Seivon以「秘密」為主題，透過電梯帶人前往2024。散落一地的設計草圖滿佈於秀場走到中央，當模特兒前進的同時，除了不經意掀起紙張摩擦的聲響，也似揭開了服裝、身體與女性看不見的秘密。

設計師隱晦但高明地運用多處條狀的特殊剪裁，結合辦公室碎紙機的意象，帶出每個人心中的秘密。陽剛調性的西裝外套與風衣倍頻繁地拆解、再組構，像是風衣的束（扣）帶就以重複排列或不規則的形式，展現了力量與約束的一體兩面，並在搭配上長手套與細肩帶後，整體的氣勢陽剛也性感，宛如雌雄同體。