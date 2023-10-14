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林襄化身美少女戰士？聯名系列預告首秀 大曬實驗玩趣
台北時裝周2024已於日前正式開幕，今日下午並有人氣設計師品牌Seivon發表2024 SS春夏系列。秀前場外即大排長龍，加上曾在東京時裝周WWD票選為第一名設計師品牌，今日現場並有不少國際媒體參與，同時Seivon也預告了將與模特兒林襄合作的「Seivson x 林襄聯名系列」，林襄現場並以美少女戰士的月亮戰士造型登場，成為吸睛亮點。
本季Seivon以「秘密」為主題，透過電梯帶人前往2024。散落一地的設計草圖滿佈於秀場走到中央，當模特兒前進的同時，除了不經意掀起紙張摩擦的聲響，也似揭開了服裝、身體與女性看不見的秘密。
設計師隱晦但高明地運用多處條狀的特殊剪裁，結合辦公室碎紙機的意象，帶出每個人心中的秘密。陽剛調性的西裝外套與風衣倍頻繁地拆解、再組構，像是風衣的束（扣）帶就以重複排列或不規則的形式，展現了力量與約束的一體兩面，並在搭配上長手套與細肩帶後，整體的氣勢陽剛也性感，宛如雌雄同體。
強烈結構感的聳動西裝墊肩同樣呈現了威嚇的氣場，下半身雙倍增生的長褲裙結構，則讓雙手自信置入其中，並帶有分裂、實驗感的妙趣。於此同時，亦有部分呈現寬鬆、不對稱的多層次結構，讓身體從服裝的拘束中解脫、自由，另一方面也像是將身體的秘密藏在織物布料下，昂首闊步、浪漫夢幻、仙氣飄飄。
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