人氣超高AcQUA源少年接代言　皮膚水噹噹靠清潔這一招

受到許多少男少女喜愛的偶像團體AcQUA 源少年，人氣逐漸飆漲，近期為台灣美妝品牌文森先生，旗下的明星產品深呼吸洗卸凝露擔任年度代言大使，日前出席活動，吸引數百位粉絲到場，展現出超高人氣指數。AcQUA 源少年一票年輕男生們，但每個人看起來肌膚狀況都很好，原來保養的重點，就是從清潔開始。

AcQUA 源少年提到保養，都使用過二合一洗卸的深呼吸洗卸凝露，佾暘認為凝露的觸感很滑潤，讓洗臉過程很舒壓；秉諭覺得卸眼部彩妝時很溫和；毓家說道卸妝和洗臉兩種功能合在一起非常厲害；弘道的感受是洗完臉不會乾燥癢癢的；莑茗則認為一瓶搞定，適合忙碌生活的懶人。

此次文森先生推出年度限定版「藍以抗拒」大容量的深呼吸洗卸凝露，二合一能夠一次解決卸妝、清潔，特別是青少年們，因為運動、熬夜或是空氣污染，如果沒有好好清潔，會讓肌膚狀況不穩定。