快訊

藍白合會議前最新民調出爐 侯友宜超越柯文哲

司機偷籃車賤賣「1公斤20元」 中華郵政一查多達242台

獨／超扯！桃園家長帶頭衝教室 冷眼笑看孩子打人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人氣超高AcQUA源少年接代言 皮膚水噹噹靠清潔這一招

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
文森先生深呼吸洗卸凝露 「藍 以抗拒」年度限定版10月上市。圖／文森先生提供
文森先生深呼吸洗卸凝露 「藍 以抗拒」年度限定版10月上市。圖／文森先生提供

受到許多少男少女喜愛的偶像團體AcQUA 源少年，人氣逐漸飆漲，近期為台灣美妝品牌文森先生，旗下的明星產品深呼吸洗卸凝露擔任年度代言大使，日前出席活動，吸引數百位粉絲到場，展現出超高人氣指數。AcQUA 源少年一票年輕男生們，但每個人看起來肌膚狀況都很好，原來保養的重點，就是從清潔開始。

AcQUA 源少年提到保養，都使用過二合一洗卸的深呼吸洗卸凝露，佾暘認為凝露的觸感很滑潤，讓洗臉過程很舒壓；秉諭覺得卸眼部彩妝時很溫和；毓家說道卸妝和洗臉兩種功能合在一起非常厲害；弘道的感受是洗完臉不會乾燥癢癢的；莑茗則認為一瓶搞定，適合忙碌生活的懶人。

此次文森先生推出年度限定版「藍以抗拒」大容量的深呼吸洗卸凝露，二合一能夠一次解決卸妝、清潔，特別是青少年們，因為運動、熬夜或是空氣污染，如果沒有好好清潔，會讓肌膚狀況不穩定。

深呼吸洗卸凝露具獨家「髒污沾黏包覆技術」，卸妝同時吸附淺層粉刺並降低摩擦卸妝導致的泛紅，不添加油脂讓種睫毛的朋友們也能安心使用無添加任何可能致敏性的香味、酒精、酸類等。以蘆薈、薏仁、小黃瓜等植萃成份為主，另外添加專利木糖醇有效提升肌膚含水量。

文森先生超熱賣的深呼吸洗卸凝露。圖／文森先生提供
文森先生超熱賣的深呼吸洗卸凝露。圖／文森先生提供
AcQUA源少年接下文森先生熱賣的深呼吸洗卸凝露年度代言大使。圖／文森先生提供
AcQUA源少年接下文森先生熱賣的深呼吸洗卸凝露年度代言大使。圖／文森先生提供

彩妝

延伸閱讀

洗出彈嫩豆腐肌！十大專櫃磨砂膏品牌 除了SABON還有哪些品牌上榜？

用彩稻打響屏東「米倉」名號 南州超萌彩稻田狂吸人氣

NBA／湖人近兩戰砍35顆三分球 詹姆斯稱球隊投射能力變好

NBA／沒搶到里拉德沒關係 熱火主帥仍相信球隊能爭冠

相關新聞

10月底前天天抽「星巴克買一送一」！數位體驗即起開玩

民眾最愛的星巴克數位體驗活動又來了，即日起到10月31日期間舉辦「ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗」，...

人氣超高AcQUA源少年接代言　皮膚水噹噹靠清潔這一招

受到許多少男少女喜愛的偶像團體AcQUA 源少年，人氣逐漸飆漲，近期為台灣美妝品牌文森先生，旗下的明星產品深呼吸洗卸凝露...

16日開跑！星巴克「Bearista小熊杯塞」滿額送掀收藏熱

星巴克在台灣市場邁入第25周年，將自10月16日起推出「歡慶Bearista小熊杯塞」滿額贈活動，延伸25周年的Bear...

請支援輸贏！全聯跟風「茶碗蒸」 促銷廣告逗笑網友

日前發生在台北市迴轉壽司連鎖店的客人衝突事件，因雙方口角時出現「你看起來就像茶碗蒸」等字眼，引起熱議。有網友今天逛「全聯...

Ancora Rosso空降英倫！GUCCI《寰宇古馳》展首現倫敦

大型的展覽常能全面且深入地體現一種精神、一個品牌，以及一種風格的完整脈絡。GUCCI近日在新任創意總監Sabato De...

洗出彈嫩豆腐肌！十大專櫃磨砂膏品牌 除了SABON還有哪些品牌上榜？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年網友最熱烈討論的「十大專櫃磨砂膏品牌」，快來看看你的愛用品有沒有上榜吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。