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人氣超高AcQUA源少年接代言 皮膚水噹噹靠清潔這一招
受到許多少男少女喜愛的偶像團體AcQUA 源少年，人氣逐漸飆漲，近期為台灣美妝品牌文森先生，旗下的明星產品深呼吸洗卸凝露擔任年度代言大使，日前出席活動，吸引數百位粉絲到場，展現出超高人氣指數。AcQUA 源少年一票年輕男生們，但每個人看起來肌膚狀況都很好，原來保養的重點，就是從清潔開始。
AcQUA 源少年提到保養，都使用過二合一洗卸的深呼吸洗卸凝露，佾暘認為凝露的觸感很滑潤，讓洗臉過程很舒壓；秉諭覺得卸眼部彩妝時很溫和；毓家說道卸妝和洗臉兩種功能合在一起非常厲害；弘道的感受是洗完臉不會乾燥癢癢的；莑茗則認為一瓶搞定，適合忙碌生活的懶人。
此次文森先生推出年度限定版「藍以抗拒」大容量的深呼吸洗卸凝露，二合一能夠一次解決卸妝、清潔，特別是青少年們，因為運動、熬夜或是空氣污染，如果沒有好好清潔，會讓肌膚狀況不穩定。
深呼吸洗卸凝露具獨家「髒污沾黏包覆技術」，卸妝同時吸附淺層粉刺並降低摩擦卸妝導致的泛紅，不添加油脂讓種睫毛的朋友們也能安心使用無添加任何可能致敏性的香味、酒精、酸類等。以蘆薈、薏仁、小黃瓜等植萃成份為主，另外添加專利木糖醇有效提升肌膚含水量。
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