Ancora Rosso空降英倫！GUCCI《寰宇古馳》展首現倫敦

大型的展覽常能全面且深入地體現一種精神、一個品牌，以及一種風格的完整脈絡。GUCCI近日在新任創意總監Sabato De Sarno領軍下，將時尚賦予藝術樣貌，為GUCCI倫敦旗艦店盛大重新開幕，除邀請策展人帶來多位義大利藝術家作品，並將Gucci Cosmos典藏展於倫敦的180 The Strand內、經典重「獻」。

全新GUCCI倫敦旗艦店是由New Bond Street上曾為二級古蹟的藝廊再蛻變。空間內邀請藝評家與策展人Truls Blaasmo親自選品，再將Gucci典藏之家的經典作品融合成為常態性藝術展。而倫敦的Gucci Cosmo則與今年五月曾於上海展出的內容略有不同，特展重現了典藏館Archivio、珍奇屋Cabinet of Wonders、靈感廊Carousel、Eden伊甸花園、Portals傳送站、偶TWO、Zoetrope馳騁地等多個主題，並添增了Gucci Ancora全新主題，象徵翻開了時代新頁。

也是為了Gucci Cosmos《寰宇古馳》倫敦特展，策展藝術家Es Devlin深入研究了GUCCI與倫敦的千絲萬縷，並為空間、體驗、設計進行微調。特展將GUCCI品牌創辦人Guccio Gucci於Savoy酒店的經歷為原點，並以Timeline時間軸探究GUCCI各年代的重要大事。不容錯過的首推「Gucci Ancora」展區，是品牌創意總監Sabato De Sarno結合個人情感、並溯及GUCCI風格原點定調的品牌新色，展區包含一座半透明六面體巨型螢幕，並投射以揉合義大利文與英語的字句、片段，文本並搭配上Es Devlin與Sabato De Sarno的影片與音聲，呈現著鮮明文字魅力的藝術氛圍。

此外像是「Portals傳送站」則以大型移動圓形轉盤為裝置基礎，展示以品牌創辦人Guccio最早於1920年代後期設計的經典行李箱、Alessandro Michele在2020年設計的Epilogue系列迪士尼印花行李箱...等豐富行李箱袋設計；第一雙馬銜鍊樂福鞋與1955年重新設計的版本、1950年代的馬銜鍊皮帶、1970年代的羊毛和麂皮裙，則在「馳騁地Zoetrope」重現了GUCCI與義大利奔放不羈、源於馬術的熱情；「珍奇屋Cabinet of Wonders」則帶人重新探索無數GUCCI將天馬行空付諸具體的珍奇寶藏：無論是Tom Ford時代的電吉他、一套1970年代初的銀色鹿形燒杯、綴以蕾絲珍珠和串珠刺繡的洋裝；而「靈感廊Carousel」則將展覽帶向高潮：25名人型模特兒身上的服裝由1970年代至今、橫跨約50年，也讓人可自由穿梭在時光隧道內，宛如踏上一趟不被時序侷限的風格鉗形旅程。

Gucci Cosmos《寰宇古馳》已從即日起開展，地點位於英國倫敦180 The Strand的180 Studios，並將持續至2023年12月31日，可登入GUCCI官方網站，提前預約參觀。