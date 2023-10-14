台東賞景秘境竟是「它」 喝咖啡、看海景角度完美

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聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣環保局3樓咖啡館外景色宜人，一般民眾都可以去喝咖啡。記者徐白櫻／攝影
台東縣環保局3樓咖啡館外景色宜人，一般民眾都可以去喝咖啡。記者徐白櫻／攝影

台東縣環保局新廳舍矗立在省道台11線道路旁，建築外觀充滿現代感，3樓還設咖啡館開放遊客上樓休憩賞景，居高臨下可欣賞太平洋無敵海景。縣府環保局指出，辦公廳舍一樓設「永續方舟館」，串聯六大環境教育場域，須預約參觀，邀請民眾一起關心環保議題。

台東縣府爭取花東基金1億3500萬元，在台東市臨海路新建一處結合環保局與環境教育場域，從上往下看，外觀如同一艘巨大方舟，1樓是接待大廳及環境教育館，2樓以上是辦公廳舍、會議中心及咖啡館。

環保局指出，環境教育館命名為「永續方舟館」，以聯合國永續發展目標（SDGs）為發想，設定「環境」、「生態」、「永續」三大主軸，串連台東縣六大環境教育場域，並透過數位互動方式提供創新及趣味性環境教育體驗，在學習的過程中加入遊戲互動，加深民眾對環保議題印象。

方舟館採預約制，另外台東縣環保局還有一項隱藏版功能，3樓靠窗處成立附屬咖啡館，員工可利用休息時間在咖啡廳小憩，這裡也對外開放，遊客可以從1樓直接上頂樓喝咖啡欣賞海景。

咖啡廳「生記行」業者說，咖啡廳初期先配合公務機關上班時間對外營業，上午8點開放至下午5點，店內銷售台東代表性飲品及小點心，如咖啡樹葉茶、鹿野紅烏龍茶、紅烏龍茶葉蛋等品項商品，日後會爭取假日開放，好友相約到「環保局」喝咖啡一點也不奇怪。

台東縣環保局3樓附設咖啡廳，一般民眾都可以去喝咖啡。記者徐白櫻／攝影
台東縣環保局3樓附設咖啡廳，一般民眾都可以去喝咖啡。記者徐白櫻／攝影
台東縣「永續方舟館」有三大發展主軸，開放採取預約制。圖／台東縣府環保局提供
台東縣「永續方舟館」有三大發展主軸，開放採取預約制。圖／台東縣府環保局提供
台東縣環保局外觀新潮，參訪遊客可以直接上去3樓咖啡廳休憩賞景。記者徐白櫻／攝影
台東縣環保局外觀新潮，參訪遊客可以直接上去3樓咖啡廳休憩賞景。記者徐白櫻／攝影
台東縣環保局距離海邊不遠，遊客在頂樓能欣賞美麗海景。記者徐白櫻／攝影
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咖啡廳 台東 咖啡館

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