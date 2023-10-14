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穿越百年「皇太子御宴」重現！全席、半席 還有體驗版

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台南晶英酒店「攝政宮皇太子御宴」亮點之一龍騰躍八仙。圖／台南晶英提供
台南晶英酒店「攝政宮皇太子御宴」亮點之一龍騰躍八仙。圖／台南晶英提供

1923年4月、日本裕仁皇太子(後來繼位的「昭和天皇」)訪察台灣，行程包括「州知事官邸」，亦即現在的知事官邸生活館，也曾品嘗當時唯一的一餐台菜，經過台南晶英酒店復刻重現，除了有全席14道料理，也有半席與嘗鮮席等選項，並於甫進駐的「茶薈知事官邸」推出體驗版。

坐落於台南市東區、擁有百年歷史的知事官邸生活館，為兩層樓高的磚造洋樓，四面拱廊相連，取景極美。建築物中間與兩側突出為傳統八角造型，原有屋頂的山牆圖騰狀似時鐘，因而也有「時鐘樓」的別名。日本時期為「縣知事官邸」、後改為「州知事官邸」外，也曾是接待過20位皇室成員的重要「御泊所」，其中位階最高的即是1923年蒞臨台灣訪察的裕仁皇太子。

台南晶英酒店推出的「攝政宮皇太子御宴」，經台灣歷史博物館搜尋資料後復刻再現，食客除了可在酒店預約品賞，也可於知事官邸內享用，登上百年木階梯，來到裕仁皇太子當時位於二樓的辦公室與休憩空間，長桌上擺放著老餐具，很有復古氛圍。但要預約此一宴席，須得湊滿10人起桌。

這套費時耗工的「攝政宮皇太子御宴」，共有13道菜式加上1道「隱藏版」。主廚團隊從一張國宴菜單中，考究出整場宴席的料理方式、餐桌禮儀，以及餐具選品等等細節，並從《臺灣日日新報》的大篇幅報導，找出每一道菜色的細節，除了以「一乾一濕」的上菜順序讓賓客保持口感平衡外，中間還穿插了「即席料理」，例如上半席分別為玉乳燕珊瑚、金錢財富雞、水晶鴿蛋太平燕、紅燒海鮮羹、八寶鑲蟹斗、銀耳布袋雞湯。中間穿插炸春餅、稍作中場休息。下半席則有古法炆水魚、雙冬燒海蔘、如意鮮魚卷、金華白玉條、八寶慶團圓、杏仁茶油條等。

整套宴席中，裕仁皇太子最喜愛的就是「八寶飯」，傳說一連盛了8碗。主廚選用桂圓、蓮子、紅豆、地瓜、芋頭等八樣食材加入甜糯米與桂花綠豆蒜，讓這道養生甜品成為當天宴席的最佳亮點。此外，「隱藏版」則是鹹八寶，以龍蝦、鮑魚、瑤柱、蝦乾、臘腸等八種海鮮珍寶與頂級乾貨，獻上「龍騰躍八仙」。

台南晶英酒店「攝政宮皇太子御宴」半席7道菜式每人2,800元，嘗鮮席9道料理每人3,600元，另有全席共14道佳餚每人5,800元，需另加一成服務費，每次10人起桌。

此外，台南晶英酒店於知事官邸接手經營的「茶薈」，也轉型為餐酒館，營業時間延長至深夜12:00，可感受古蹟沈靜迷人的況味。飯店另有「皇太子行啟文化導覽」行程，由資深嚮導「府城漫遊」吳宜勉帶領，從知事官邸出發，途經台南火車站、台南公園、日軍臺灣步兵第二聯隊營舍、成大榕園等至今仍保留完善的要點，循著當年走訪路線參觀多處遺跡，聽講行啟時發生的奇聞軼事，重現1923年4月20日皇太子府城行程，另提供皇族御宴中精緻小食半點炸春餅與茶飲，共兩小時體驗售價580元。

吃到「炸春餅」，代表進入中場。圖／台南晶英提供
吃到「炸春餅」，代表進入中場。圖／台南晶英提供
台南晶英酒店與知事官邸生活館重現1923年復古氛圍，帶領食客享受一場穿越時空的全新用餐體驗。圖／台南晶英提供
台南晶英酒店與知事官邸生活館重現1923年復古氛圍，帶領食客享受一場穿越時空的全新用餐體驗。圖／台南晶英提供
台南晶英「攝政宮皇太子御宴」全席共14道料理每人5,800元+10%、9道料理每人3,600元+10%。圖／台南晶英提供
台南晶英「攝政宮皇太子御宴」全席共14道料理每人5,800元+10%、9道料理每人3,600元+10%。圖／台南晶英提供
台南晶英主廚團隊呈獻「攝政皇太子宮御宴」，可設宴於古蹟內。圖／台南晶英提供
台南晶英主廚團隊呈獻「攝政皇太子宮御宴」，可設宴於古蹟內。圖／台南晶英提供

晶英酒店 台南

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