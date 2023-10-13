「13號星期五」心慌慌 天主教徒教你3事保心安

今天是「13號星期五」，普遍被視為不吉利的日子，天主教主顧修女會表示，若民眾在今天心裡感覺不安，可藉由向身旁的人互祝平安、讀聖經或參加彌撒的方式，求得內心平靜。

13號星期五被認為是不幸的一天，與13號星期五有關最的紀錄為聖殿騎士團在1307年10月13號遭到屠殺，而這天正好是13號星期五。另聖經中最後的晚餐，耶穌遭其門徒加略人猶大出賣而遭逮捕當天是星期五，而猶大是晚餐中第13位客人。因此13號星期五被視為不祥的日子。

天主教主顧修女會秘書林玉芬表示，在這天可能部分人會感到心慌，若內心感受到不平靜，藉由向身旁的人互祝平安、讀聖經或參加彌撒的方式，求得內心平靜。

林玉芬說，耶誕節在台灣已成為歡樂之日，而在歐美等地這是耶穌誕生降臨大日。她也轉述美籍修女王德蘭意見表示，在神父與修女的角度，星期五是耶穌被釘死在十字架的日子因此相當悲傷，但星期六就是耶穌復活之日，因此這都是值得被祝福之日。