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原來我也能收藏巴黎！迪奧奢華倒數日曆 探索24種驚喜
原來，每個人都能有機會收藏巴黎啊！迪奧推出全新2023聖誕倒數日曆，外型重現出巴黎「迪奧蒙田大道30號旗艦店」設計，採用金線描繪出大器感，而打開門扉，就能看到巴黎最美風景「杜樂麗皇家花園」，出自藝術家Pietro Ruffo以「杜樂麗皇家花園」為靈感描繪的聖誕圖騰，細細品味雄偉雕塑、花園鐵製大門上的紋飾、八角池廣場等元素，巴黎就在手中。
而迪奧也推出了24款的獨家驚喜，第一天就送上耶誕限定的幸運星吊飾，另外有7款「迪奧香氛世家系列精巧版單品」的質感氣息，其中包括2023限定「迪奧香氛世家-蒙田30香氛蠟燭」，燭身烙印杜樂麗皇家花園聖誕圖騰，香氣揉合東方香調與辛香調，增添夜晚浪漫氛圍。
還有6款香氛精巧版單品，包括剛上市的J’adore頂級金緻香精精巧版，以及4款保養精巧版單品，體驗多款迪奧明星保養呵護；6款彩妝精巧版單品，讓旅行或跑趴時，化妝也能優雅地毫不費力。
10月16日「DIOR線上旗艦店」首賣，19日台北新光三越信義A8館首賣，20日台北京站、台北101、台中新光三越、高雄漢神巨蛋限量販售。
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