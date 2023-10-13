咖啡因低、台灣山林氣息 這款茶葉喝出蕈菇花香味

台茶24號「山蘊」為台灣原生山茶永康變種為材料，經過一系列試驗研究並篩選出優良的品系於2019年正式命名為台茶24號，更被稱為台灣茶界的櫻花鉤吻鮭。農業部茶及飲料作物改良場表示，山蘊除製成有青蕈鮮菇香味的綠茶及帶有杏仁咖啡香味的紅茶，更製造出咖啡因比現市售茶都低、風味獨特且甘甜不苦澀的山蘊烏龍茶。

茶改場指出，場方從2001年開始以台灣原生山茶永康變種為材料，經過一系列試驗研究並篩選出優良的品系，於2019年正式命名為台茶24號，商品名為「山蘊」。

台茶24號屬中葉種特性及帶有特殊的氣息，茶改場將其加工製成帶有青蕈鮮菇香味的綠茶及帶有杏仁咖啡香味的紅茶，茶湯滋味層次分明，與台灣特色茶極具差異化及獨特性。

茶改場說，2021年再利用茶樹成熟葉咖啡因含量較低的特性，運用關鍵製茶技術製成特殊風味的永康變種成熟葉茶。今年更推出優化製程的台灣原生山茶永康變種清香型烏龍茶製造技術，展現台灣山林的原生氣息。

茶改場長蘇宗振指出，為了讓山蘊的風味更多元，茶改場東部分場優化烏龍茶的加工製程，製造出清香型山蘊烏龍茶，入口前韻具有蕈菇風味，後韻轉為淡淡花香，滋味甘甜不苦澀，其香氣滋味與國內其他市售烏龍茶有所不同，且咖啡因含量低，非常適合對咖啡因敏感的消費者。

清香型山蘊烏龍茶製程採用比較重的萎凋及攪拌方式，在萎凋失重20至30%時，攪拌30分鐘的製程得以展現山蘊特點。經分析茶湯成分發現，咖啡因含量比金萱烏龍茶48.9至67.4%，總游離胺基酸含量是金萱烏龍茶的2.5至3.1倍。