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momo購物網「iPhone15配件大賞」登場！超過5千款當紅夯品8折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，精選超過百大知名3C配件品牌、破5,000款夯品限時優惠8折起。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，精選超過百大知名3C配件品牌、破5,000款夯品限時優惠8折起。圖／momo購物網提供

iPhone 15系列新機上市即掀搶購熱潮，推升momo購物網手機殼貼配件週邊買氣較上市前飆漲7成，其中「MagSafe磁吸手機殼」因支援無線充電而晉升熱賣焦點，美型兼具實用度的「軍規防護殼」亦備受青睞；而因應時尚圈掀起「美拉德色系」風潮，也帶動棕色調殼款買氣。看準新機配件商機，momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，精選超過百大知名3C配件品牌、破5,000款夯品限時優惠8折起，包含犀牛盾、魚骨牌SwitchEasy、UAG、hoda、moshi、Alto等，更有潮牌玩家最愛的Kate Spade、BURGA加入陣容，活動期間再加碼消費滿千登記抽OMIX經典布藝雙聲道可攜式藍牙喇叭（限5名）」。

momo購物網據站上銷售觀察，近年「MagSafe無線充電風潮」帶動磁吸週邊配件買氣，以內置磁圈的殼款最受消費者青睞，自今年9月至今銷量成長飆破100%，占整體iPhone手機殼銷售近3成。必敗首選如momo購物網獨家全美時尚3C配件熱賣冠軍「Kate Spade iPhone 15系列精品手機殼－雛菊花戀」，點綴以精緻小花盡顯青春氣息；女星泰勒絲愛用品牌「BURGA iPhone 15 Pro Max Tough系列磁吸式防摔保護殼－綠野雛菊」，兼具設計美學及防摔科技；透明裸機質感派則有「魚骨牌SwitchEasy iPhone 15 MagStand M磁吸立架防摔手機殼」、累積熱銷破千組的「TORRAS圖拉斯UPRO Ostand Pro MagSafe iPhone15系列支架防摔手機殼」，不論直立辦公、橫放追劇都穩固。

現代人偏好以美型且實用度滿點的手機殼來保護愛機，「軍規防護殼」堪稱人手一殼的經典單品。momo購物網建議，除可挑選通過美國軍規防摔測試的款式外，亦可選擇四角加厚強化的設計，讓保護力更全面。推薦「UAG iPhone 15 Pro頂級特仕版耐衝擊保護殼－軍用黑」；裸機控首推「MAGEASY iPhone 15 ATOMS M磁吸超軍規防摔透明手機殼」，貼心提供一年泛黃換新保固；「iMos美國軍規認證雙料防震保護殼」強打2.5mm超輕薄透亮背板，更提供潮流黑、藍莓、丁香紫、亞麻綠時髦色選；還有滿框包覆抗衝擊的「hoda iPhone 15系列柔石軍規防摔保護殼」。

因應紅遍時尚圈的「美拉德色系」崛起，帶動棕色調、低飽和色系的手機殼同步熱賣；而採用質感皮革或備有手機掛繩的殼款也是熱銷焦點，助攻輕鬆配出潮流品味。像是選用義大利頭層皮革的「Alto iPhone 15 Pro MagSafe磁吸式全皮革包覆手機殼」、純素時尚首選「moshi iPhone 15 Pro MagSafe Napa皮革保護殼」、「犀牛盾iPhone 15 Pro 6.1吋SolidSuit MagSafe兼容超強磁吸手機保護殼」；另有色選高級的「DEVILCASE iPhone 15 6.1吋惡魔防摔殼PRO2」，可拆換邊角搭配潮流掛繩，讓手機晉升客製化時髦配件。

此外，momo購物網也嚴選多款新潮USB-C充電週邊配件，包括momo購物網獨家迪士尼授權「YOMIX優迷迪士尼玩具總動員20W快充MagSafe磁吸式無線充電行動電源」，10,000mAh大容量；便攜折疊式的「YOMIX優迷迪士尼玩具總動員15W三合一快充無線充電座」，直充橫充都萬用；以及外觀最吸睛的「三眼怪、熊抱哥Type-C to C/Lightning 60/30W充電線」等。

momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「Alto iPhone 15 Pro MagSafe磁吸式全皮革包覆手機殼」活動價1,390元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「Alto iPhone 15 Pro MagSafe磁吸式全皮革包覆手機殼」活動價1,390元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「Kate Spade iPhone 15 MagSafe精品手機殼－雛菊花戀」活動價1,880元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「Kate Spade iPhone 15 MagSafe精品手機殼－雛菊花戀」活動價1,880元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「犀牛盾iPhone 15 Pro 6.1吋SolidSuit MagSafe兼容超強磁吸手機保護殼」活動價1,180元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「犀牛盾iPhone 15 Pro 6.1吋SolidSuit MagSafe兼容超強磁吸手機保護殼」活動價1,180元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「hoda iPhone 15系列柔石軍規防摔保護殼」活動價790元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「hoda iPhone 15系列柔石軍規防摔保護殼」活動價790元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「UAG iPhone 15 Pro頂級特仕版耐衝擊保護殼－軍用黑」活動價2,680元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「UAG iPhone 15 Pro頂級特仕版耐衝擊保護殼－軍用黑」活動價2,680元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「YOMIX優迷迪士尼玩具總動員20W快充MagSafe磁吸式無線充電行動電源」活動價1,399元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「YOMIX優迷迪士尼玩具總動員20W快充MagSafe磁吸式無線充電行動電源」活動價1,399元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「DEVILCASE iPhone 15 6.1吋惡魔防摔殼PRO2」活動價1,580元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「DEVILCASE iPhone 15 6.1吋惡魔防摔殼PRO2」活動價1,580元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「moshi iPhone 15 Pro Magsafe Napa皮革保護殼」活動價1,490元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「moshi iPhone 15 Pro Magsafe Napa皮革保護殼」活動價1,490元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「YOMIX優迷迪士尼玩具總動員Type-C to C/Lightning 60/30W充電線」活動價499元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「YOMIX優迷迪士尼玩具總動員Type-C to C/Lightning 60/30W充電線」活動價499元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「BURGA iPhone 15 Pro Max Tough系列磁吸式防摔保護殼－綠野雛菊」活動價1,680元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「BURGA iPhone 15 Pro Max Tough系列磁吸式防摔保護殼－綠野雛菊」活動價1,680元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「MAGEASY iPhone 15 ATOMS M磁吸超軍規防摔透明手機殼」活動價1,280元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「MAGEASY iPhone 15 ATOMS M磁吸超軍規防摔透明手機殼」活動價1,280元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「YOMIX優迷迪士尼玩具總動員15W三合一快充無線充電座（三眼怪／抱抱龍／巴斯）」每款活動價1,099元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「YOMIX優迷迪士尼玩具總動員15W三合一快充無線充電座（三眼怪／抱抱龍／巴斯）」每款活動價1,099元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「iMos iPhone 15 Pro 6.1吋Ｍ系列軍規認證雙料防震保護殼」活動價890元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「iMos iPhone 15 Pro 6.1吋Ｍ系列軍規認證雙料防震保護殼」活動價890元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「TORRAS圖拉斯UPRO Ostand MagSafe iPhone 15系列支架防摔手機殼」活動價1,272元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「TORRAS圖拉斯UPRO Ostand MagSafe iPhone 15系列支架防摔手機殼」活動價1,272元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「魚骨牌SwitchEasy　iPhone 15 MagStand M磁吸立架防摔手機殼」活動價1,080元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，「魚骨牌SwitchEasy　iPhone 15 MagStand M磁吸立架防摔手機殼」活動價1,080元。圖／momo購物網提供

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