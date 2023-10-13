momo購物網「iPhone15配件大賞」登場！超過5千款當紅夯品8折起

iPhone 15系列新機上市即掀搶購熱潮，推升momo購物網手機殼貼配件週邊買氣較上市前飆漲7成，其中「MagSafe磁吸手機殼」因支援無線充電而晉升熱賣焦點，美型兼具實用度的「軍規防護殼」亦備受青睞；而因應時尚圈掀起「美拉德色系」風潮，也帶動棕色調殼款買氣。看準新機配件商機，momo購物網即日起至11月30日推出「iPhone15配件大賞」，精選超過百大知名3C配件品牌、破5,000款夯品限時優惠8折起，包含犀牛盾、魚骨牌SwitchEasy、UAG、hoda、moshi、Alto等，更有潮牌玩家最愛的Kate Spade、BURGA加入陣容，活動期間再加碼消費滿千登記抽OMIX經典布藝雙聲道可攜式藍牙喇叭（限5名）」。

momo購物網據站上銷售觀察，近年「MagSafe無線充電風潮」帶動磁吸週邊配件買氣，以內置磁圈的殼款最受消費者青睞，自今年9月至今銷量成長飆破100%，占整體iPhone手機殼銷售近3成。必敗首選如momo購物網獨家全美時尚3C配件熱賣冠軍「Kate Spade iPhone 15系列精品手機殼－雛菊花戀」，點綴以精緻小花盡顯青春氣息；女星泰勒絲愛用品牌「BURGA iPhone 15 Pro Max Tough系列磁吸式防摔保護殼－綠野雛菊」，兼具設計美學及防摔科技；透明裸機質感派則有「魚骨牌SwitchEasy iPhone 15 MagStand M磁吸立架防摔手機殼」、累積熱銷破千組的「TORRAS圖拉斯UPRO Ostand Pro MagSafe iPhone15系列支架防摔手機殼」，不論直立辦公、橫放追劇都穩固。

現代人偏好以美型且實用度滿點的手機殼來保護愛機，「軍規防護殼」堪稱人手一殼的經典單品。momo購物網建議，除可挑選通過美國軍規防摔測試的款式外，亦可選擇四角加厚強化的設計，讓保護力更全面。推薦「UAG iPhone 15 Pro頂級特仕版耐衝擊保護殼－軍用黑」；裸機控首推「MAGEASY iPhone 15 ATOMS M磁吸超軍規防摔透明手機殼」，貼心提供一年泛黃換新保固；「iMos美國軍規認證雙料防震保護殼」強打2.5mm超輕薄透亮背板，更提供潮流黑、藍莓、丁香紫、亞麻綠時髦色選；還有滿框包覆抗衝擊的「hoda iPhone 15系列柔石軍規防摔保護殼」。

因應紅遍時尚圈的「美拉德色系」崛起，帶動棕色調、低飽和色系的手機殼同步熱賣；而採用質感皮革或備有手機掛繩的殼款也是熱銷焦點，助攻輕鬆配出潮流品味。像是選用義大利頭層皮革的「Alto iPhone 15 Pro MagSafe磁吸式全皮革包覆手機殼」、純素時尚首選「moshi iPhone 15 Pro MagSafe Napa皮革保護殼」、「犀牛盾iPhone 15 Pro 6.1吋SolidSuit MagSafe兼容超強磁吸手機保護殼」；另有色選高級的「DEVILCASE iPhone 15 6.1吋惡魔防摔殼PRO2」，可拆換邊角搭配潮流掛繩，讓手機晉升客製化時髦配件。