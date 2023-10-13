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崔秀英說「大家好」優雅可愛 劉以豪包雲朵圍巾暖烘烘

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
崔秀英、劉以豪出席Loro Piana的Cocooning系列台北101期間限定店開幕。記者孫曼/攝影
崔秀英、劉以豪出席Loro Piana的Cocooning系列台北101期間限定店開幕。記者孫曼/攝影

Loro Piana的Cocooning系列可以說是市面上最頂級的奢華面料居家服飾系列，台灣為東南亞獨家販售地區，品牌並未這個深受歡迎的系列自即日起至10月29日止在台北101四樓都會廣場開設期間限定店。今（10月13）日邀請韓國女團少女時代成員崔秀英和台灣男星劉以豪到場出席開幕活動，共同為新推的 Cocooning 系列揭開序幕。

崔秀英用流利的中文跟大家打招呼，引起粉絲尖叫。她穿一襲貼身的白色小洋裝和低跟鞋，露出健康的膚色和親切笑容，洋裝舒適好看，完全滿足她對服裝的要求。她說Loro Piana是義大利的頂級工藝，穿起來活動自如，服裝設計雋永不退流行。由於穿著若不舒適會影響她的心情，所以材質是她向來最重視的。在思考每日穿著時會先決定上衣根據今日活動場合再進行搭配。Cocooning系列她都非常喜歡，不論居家出門都很適合，因為最近迷上芭蕾，所以特別推薦襪子，不但保暖也很好看。

昨天抵台的她晚上已經去品嚐了永康街牛肉麵、喝咖啡購物，是她最近最輕鬆的旅程，也是在台第一次這麼休閒。她也很期待兩天後和粉絲見面。

劉以豪穿2023秋冬首度推出的男裝系列，則是以韓文和現場粉絲打招呼。他表示新裝穿起來非常舒適，雖然是居家款式也能穿出門，圍巾含有絲綢成分，包覆起來猶如雲朵，是他最喜歡的單品；羊毛衫也很輕盈，很像他會混搭的自在感單品。喜歡戶外活動的他透露自己最近迷上種植觀葉植物，還因此跟同好阿姨成為朋友，平常都會在花市出沒。接下來拍戲也會到山上，所以格外期待接下來的工作行程。

他表示自己其實第一次見到秀英，非常緊張一直講話卡住，他也大力推薦秀英能去逛逛花市以及品嚐滿滿香菜的春捲冰淇淋，希望喜歡美食的秀英也能跟他一樣愛上香菜。

崔秀英出席Loro Piana的Cocooning系列台北101期間限定店開幕。記者孫曼/攝影
崔秀英出席Loro Piana的Cocooning系列台北101期間限定店開幕。記者孫曼/攝影
劉以豪出席Loro Piana的Cocooning系列台北101期間限定店開幕。記者孫曼/攝影
劉以豪出席Loro Piana的Cocooning系列台北101期間限定店開幕。記者孫曼/攝影

粉絲 劉以豪 少女時代

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