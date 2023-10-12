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Onitsuka Tiger全台最大專賣店進駐微風信義 柯佳嬿最愛話題、大秀女裝完整陳列

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Onitsuka Tiger微風信義店陳列最齊全的OTIGER系列女裝，讓擔任開幕嘉賓的柯佳嬿一眼就愛上。記者王聰賢／攝影
Onitsuka Tiger微風信義店陳列最齊全的OTIGER系列女裝，讓擔任開幕嘉賓的柯佳嬿一眼就愛上。記者王聰賢／攝影

日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）繼去年進駐台北101購物中心，成立品牌旗艦店後，憑藉高端運動感設計與好品質深受消費者愛戴，銷售成績蒸蒸日上。為了服務更多的族群，Onitsuka Tiger在日前於微風百貨信義館打造全台面積最大據點，而且為區分市場，陳列最齊全的OTIGER女裝，讓擔任開幕嘉賓的柯佳嬿一眼就愛上。

身穿一身亮橘色OTIGER系列服飾出席開幕活動的柯佳嬿就提到，容易被服裝色彩影響情緒，即使向來少穿亮色服裝的她在搭配一整套同色單品後，深深覺得「變得比較有活力」，心情輕鬆許多。同時柯佳嬿也觀察到身上穿的服飾，不只是有搶眼配色，細節處理也很突出，她提到「這是沒試過的風格，可是像風衣袖口連鍊開衩、褲管的處理都很特別，打破對日系品牌的印象」。柯佳嬿還補充說Onitsuka Tiger的服裝或鞋款，整體風格比較個性但不失正式，貼近日常生活穿單但有設計感，「簡單之餘仍有亮點」。像是逛了一圈後，柯佳嬿一眼就相中了OTIGER系列黑色長洋裝，並表示這是符合原本私下會穿的款式，但又帶有時髦感，也好搭配。

身穿一身亮橘色OTIGER系列服飾出席開幕活動的柯佳嬿，向來少穿亮色服裝的她，深深覺得「變得比較有活力」。記者王聰賢／攝影
身穿一身亮橘色OTIGER系列服飾出席開幕活動的柯佳嬿，向來少穿亮色服裝的她，深深覺得「變得比較有活力」。記者王聰賢／攝影

Onitsuka Tiger微風信義店延續了品牌慣有的俐落但帶有個性的基調，以黑、白、紅色彩貫穿，呈現出極具現代感氛圍的空間，而這也是同步日本最新設計。在佔地45坪的門市，Onitsuka Tiger幾乎把65％的區塊都給了服飾系列，不僅有中性、童裝，更有大中華地區僅4個市場才販售的OTIGER系列女裝，以及秋冬大秀時的單品。但鞋履產品也很完整，包含了品牌鐵粉必買的NIPPON MADE系列，從經典再進化的SD系列等，讓喜愛義式日魂格調的消費者能買得盡興。

Onitsuka Tiger微風信義店不僅有中性、童裝，更有大中華地區僅4個市場才販售的OTIGER系列女裝。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger微風信義店不僅有中性、童裝，更有大中華地區僅4個市場才販售的OTIGER系列女裝。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger微風信義店延續了品牌慣有的俐落但帶有個性的基調，以黑、白、紅色彩貫穿，呈現出極具現代感氛圍的空間。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger微風信義店延續了品牌慣有的俐落但帶有個性的基調，以黑、白、紅色彩貫穿，呈現出極具現代感氛圍的空間。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列COURT休閒鞋，7,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
OTIGER系列COURT休閒鞋，7,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列大領片百褶設計洋裝，10,300元。圖／Onitsuka Tiger提供
OTIGER系列大領片百褶設計洋裝，10,300元。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列大領片設計款風衣外套，22,800元。圖／Onitsuka Tiger提供
OTIGER系列大領片設計款風衣外套，22,800元。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列鈕扣設計泡泡袖洋裝，8,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
OTIGER系列鈕扣設計泡泡袖洋裝，8,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列COURT休閒鞋，7,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
OTIGER系列COURT休閒鞋，7,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列LOGO腰鬆緊開衩長褲，6,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
OTIGER系列LOGO腰鬆緊開衩長褲，6,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列女性粗針織圓領毛衣，9,480元。圖／Onitsuka Tiger提供
OTIGER系列女性粗針織圓領毛衣，9,480元。圖／Onitsuka Tiger提供

品牌 微風 柯佳嬿

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