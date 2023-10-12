Onitsuka Tiger全台最大專賣店進駐微風信義 柯佳嬿最愛話題、大秀女裝完整陳列

日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）繼去年進駐台北101購物中心，成立品牌旗艦店後，憑藉高端運動感設計與好品質深受消費者愛戴，銷售成績蒸蒸日上。為了服務更多的族群，Onitsuka Tiger在日前於微風百貨信義館打造全台面積最大據點，而且為區分市場，陳列最齊全的OTIGER女裝，讓擔任開幕嘉賓的柯佳嬿一眼就愛上。

身穿一身亮橘色OTIGER系列服飾出席開幕活動的柯佳嬿就提到，容易被服裝色彩影響情緒，即使向來少穿亮色服裝的她在搭配一整套同色單品後，深深覺得「變得比較有活力」，心情輕鬆許多。同時柯佳嬿也觀察到身上穿的服飾，不只是有搶眼配色，細節處理也很突出，她提到「這是沒試過的風格，可是像風衣袖口連鍊開衩、褲管的處理都很特別，打破對日系品牌的印象」。柯佳嬿還補充說Onitsuka Tiger的服裝或鞋款，整體風格比較個性但不失正式，貼近日常生活穿單但有設計感，「簡單之餘仍有亮點」。像是逛了一圈後，柯佳嬿一眼就相中了OTIGER系列黑色長洋裝，並表示這是符合原本私下會穿的款式，但又帶有時髦感，也好搭配。

身穿一身亮橘色OTIGER系列服飾出席開幕活動的柯佳嬿，向來少穿亮色服裝的她，深深覺得「變得比較有活力」。記者王聰賢／攝影

Onitsuka Tiger微風信義店延續了品牌慣有的俐落但帶有個性的基調，以黑、白、紅色彩貫穿，呈現出極具現代感氛圍的空間，而這也是同步日本最新設計。在佔地45坪的門市，Onitsuka Tiger幾乎把65％的區塊都給了服飾系列，不僅有中性、童裝，更有大中華地區僅4個市場才販售的OTIGER系列女裝，以及秋冬大秀時的單品。但鞋履產品也很完整，包含了品牌鐵粉必買的NIPPON MADE系列，從經典再進化的SD系列等，讓喜愛義式日魂格調的消費者能買得盡興。

Onitsuka Tiger微風信義店不僅有中性、童裝，更有大中華地區僅4個市場才販售的OTIGER系列女裝。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger微風信義店延續了品牌慣有的俐落但帶有個性的基調，以黑、白、紅色彩貫穿，呈現出極具現代感氛圍的空間。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列COURT休閒鞋，7,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列大領片百褶設計洋裝，10,300元。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列大領片設計款風衣外套，22,800元。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列鈕扣設計泡泡袖洋裝，8,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列COURT休閒鞋，7,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

OTIGER系列LOGO腰鬆緊開衩長褲，6,880元。圖／Onitsuka Tiger提供