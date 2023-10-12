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最療癒又最時髦的包 HUG包把擁抱帶在身邊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FERRAGAMO品牌大使JUNO與女星張鈞甯鈞搶先上手最新經典HUG擁抱包。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO品牌大使JUNO與女星張鈞甯鈞搶先上手最新經典HUG擁抱包。圖／FERRAGAMO提供

「擁抱」是人類最早學會用來表帶情感的肢體語言；2023秋冬，FERRAGAMO就以「擁抱」為靈感，創作出全新的HUG擁抱包：包身形狀形似經典的保齡球包，兩側有延伸至前方的品牌經典Gancini金屬扣飾，猶如環抱的小手，極富療癒感。形象廣告中，創意總監Maximilian Davis更邀請到義大利藝術家Paolo Ventura透過繪畫，為HUG擁抱包注入嶄新活力。

HUG包是結合品牌優雅創作力和佛羅倫斯工藝的傳承傑作，而這次的形象廣告便描繪了工匠切割、縫紉、修整和組裝每一件作品的嚴謹與專業。畫面透過簡單親密的敘事角度，解密工序不同階段的製作歷程，從皮革的品質、原始草圖、繁複的零件、手把的曲線、微小的細節等等，展現一個經典包款的誕生。

HUG擁抱包共提供軟硬兩種皮革質感：柔軟的霧面小牛皮與硬挺的亮面牛皮或堅韌麂皮。看似極簡的外觀結構需耗費工匠們近五個小時來組合最少18個頂部提把的零件，接著組裝包身中的27個零件，最後再透過9至16個金屬零件來將這兩個部份與手工漆塗的外部框架合為一體。

HUG擁抱包共有三種不同的款式與尺寸選擇：中型手提包、小型手提包與小型手拿包，包身均印有金色FERRAGAMO字樣，並配有可拆卸肩帶。除了不敗的黑色，還有秋冬系列專屬的午夜藍與月光黃、優雅的光亮白和FERRAGAMO經典的紅色等，並根據包款色調搭配相襯的金色或銀色金屬裝飾。

FERRAGAMO邀請到義大利藝術家Paolo Ventura透過繪畫進行詮釋，為HUG擁抱包注入嶄新活力。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO邀請到義大利藝術家Paolo Ventura透過繪畫進行詮釋，為HUG擁抱包注入嶄新活力。圖／FERRAGAMO提供
全新HUG擁抱包形象廣告描繪了品牌工匠在切割、縫紉、修整和組裝每一件作品時的匠心巧手。圖／FERRAGAMO提供
全新HUG擁抱包形象廣告描繪了品牌工匠在切割、縫紉、修整和組裝每一件作品時的匠心巧手。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO邀請到義大利藝術家Paolo Ventura透過繪畫進行詮釋，為HUG擁抱包注入嶄新活力。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO邀請到義大利藝術家Paolo Ventura透過繪畫進行詮釋，為HUG擁抱包注入嶄新活力。圖／FERRAGAMO提供
全新HUG擁抱包看似極簡的外觀結構需耗費工匠們近五個小時來組合最少18個頂部提把的零件，接著組裝包身中的27個零件，最後再透過9至16個金屬零件來將這兩個部份與手工漆塗的外部框架合為一體。圖／FERRAGAMO提供
全新HUG擁抱包看似極簡的外觀結構需耗費工匠們近五個小時來組合最少18個頂部提把的零件，接著組裝包身中的27個零件，最後再透過9至16個金屬零件來將這兩個部份與手工漆塗的外部框架合為一體。圖／FERRAGAMO提供
全新HUG擁抱包形象廣告描繪了品牌工匠在切割、縫紉、修整和組裝每一件作品時的匠心巧手。圖／FERRAGAMO提供
全新HUG擁抱包形象廣告描繪了品牌工匠在切割、縫紉、修整和組裝每一件作品時的匠心巧手。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO邀請到義大利藝術家Paolo Ventura透過繪畫進行詮釋，為HUG擁抱包注入嶄新活力。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO邀請到義大利藝術家Paolo Ventura透過繪畫進行詮釋，為HUG擁抱包注入嶄新活力。圖／FERRAGAMO提供
全新HUG擁抱包形象廣告描繪了品牌工匠在切割、縫紉、修整和組裝每一件作品時的匠心巧手。圖／FERRAGAMO提供
全新HUG擁抱包形象廣告描繪了品牌工匠在切割、縫紉、修整和組裝每一件作品時的匠心巧手。圖／FERRAGAMO提供

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