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看完香奈兒春夏大秀 Jennie最想買這套、許瑋甯最愛泳裝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使許瑋甯出席香奈兒 2024 春夏高級時裝大秀。圖／香奈兒提供
品牌大使許瑋甯出席香奈兒 2024 春夏高級時裝大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）於上周巴黎時裝周期間發表了2024春夏高級時裝系列，大秀服裝設計靈感來自於於法國南方城鎮海耶爾（Hyères）山丘上臨近海邊的諾瓦耶別墅（villa Noailles），除了設計元素融入幾何建築美學，屋主Charles與Marie-Laure de Noailles夫婦與香奈兒女士、尚考克多（Jean Cocteau）等人的穿著風格、南法的度假情懷等，也都深深影響了本季服裝美學。

在大秀結束後，品牌大使許瑋甯、金珍妮（Jennie Kim）、潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）和首次去巴黎看秀的品牌好友周興哲等，都紛紛想了各自看秀的感想。熱衷戶外運動的許瑋甯對於系列的泳裝非常喜愛，而穿著風格被許多人視為時尚偶像的Jennie，則是看中了一套可愛的短洋裝！

品牌好友周興哲出席香奈兒 2024 春夏高級時裝大秀。圖／香奈兒提供
品牌好友周興哲出席香奈兒 2024 春夏高級時裝大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒 許瑋甯 周興哲

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