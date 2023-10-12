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看完香奈兒春夏大秀 Jennie最想買這套、許瑋甯最愛泳裝
香奈兒（CHANEL）於上周巴黎時裝周期間發表了2024春夏高級時裝系列，大秀服裝設計靈感來自於於法國南方城鎮海耶爾（Hyères）山丘上臨近海邊的諾瓦耶別墅（villa Noailles），除了設計元素融入幾何建築美學，屋主Charles與Marie-Laure de Noailles夫婦與香奈兒女士、尚考克多（Jean Cocteau）等人的穿著風格、南法的度假情懷等，也都深深影響了本季服裝美學。
在大秀結束後，品牌大使許瑋甯、金珍妮（Jennie Kim）、潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）和首次去巴黎看秀的品牌好友周興哲等，都紛紛想了各自看秀的感想。熱衷戶外運動的許瑋甯對於系列的泳裝非常喜愛，而穿著風格被許多人視為時尚偶像的Jennie，則是看中了一套可愛的短洋裝！
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