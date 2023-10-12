陳庭妮、雷嘉汭同逛MICHAEL KORS全新概念店 相中獨賣包款直說「必須包款包色才可以」
美國時尚品牌MICHAEL KORS再下一城，進駐台北信義區新光三越A8館，打造全台首間全新概念店。開幕當天，升格人妻的陳庭妮與台劇「八尺門的辯護人」的雷嘉汭皆身穿品牌MICHAEL Michael Kors新裝亮麗現身。
陳庭妮、雷嘉汭為全新MICHAEL KORS新光三越A8館專賣店開幕同台，兩人一紫紅、一黑的裝束，凸顯了品牌的繽紛配色與雅致感。由於身穿帶有羽毛點綴領口與袖口的西裝外套，陳庭妮還自嘲是「大鳥姐姐」，不過在活動上，她也真如學姊一樣，替不熟悉流程的雷嘉汭細心提點。陳庭妮提到由於今年夏天膚色曬得很健康，所以挑選衣服時特別偏愛亮色，當天穿的紫紅色套裝，就深得她心並表示「這羽毛可以拆裝，而且上下身分開，就能搭出不同的風格」。身穿黑色鏤空針織短洋裝的雷嘉汭則提到，這本來就是她私下會選擇的衣服，所以穿起來很自在。
因為換季時間到來，在逛完了MICHAEL KORS新光三越A8館專賣店後，都不約而同地相中Empire Signature鍊帶中型肩背包，陳庭妮還說「必須包款包色才可以」、雷嘉汭則表示「舊的不去新的不來」。而且兩人都覺得包包也不嫌多，時髦簡約又好照顧的為首要挑選條件，不過陳庭妮透露會力行「有進有出」每當入手一顆新包包，就會出脫原本擁有的，不然衣櫃都要炸開了。
自11年前，MICHAEL KORS正式來台，並於台北101購物中心成立大店之後，這些年品牌陸續開了中部與南部據點，直到今年才於信義區迎來第2間門市，而且還是有著嶄新概念的店裝，讓消費者也十分期待。全新MICHAEL KORS新光三越A8館專賣店，透過裝潢巧思，藉由懸空層架及如同自然的暖色光源，創造出開闊且明亮的場域，藉以延續品牌奢華魅力和Jet Set精神。占地約25坪全新概念店，細節處有著橡木地板、黑白色大理石，以及刷紋金屬點綴，並提供了MICHAEL Michael Kors袋包以及皮件配飾選擇，滿足女性日常搭配所需。
另外，MICHAEL KORS將旗下經典的Signature Logo，和受紐約帝國大廈裝飾藝術建築靈感啟發的Empire紋飾優雅交織，在這一季催生出全新Empire Signature Logo印花，並被運用在包括成衣、袋包及鞋履等各式品項。其中像是雷嘉汭所演繹的Empire Signature鍊帶中型肩背包，則在MICHAEL KORS新光三越A8館搶先獨賣。
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