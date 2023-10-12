陳庭妮、雷嘉汭同逛MICHAEL KORS全新概念店 相中獨賣包款直說「必須包款包色才可以」

美國時尚品牌MICHAEL KORS再下一城，進駐台北信義區新光三越A8館，打造全台首間全新概念店。開幕當天，升格人妻的陳庭妮與台劇「八尺門的辯護人」的雷嘉汭皆身穿品牌MICHAEL Michael Kors新裝亮麗現身。

陳庭妮、雷嘉汭為全新MICHAEL KORS新光三越A8館專賣店開幕同台，兩人一紫紅、一黑的裝束，凸顯了品牌的繽紛配色與雅致感。由於身穿帶有羽毛點綴領口與袖口的西裝外套，陳庭妮還自嘲是「大鳥姐姐」，不過在活動上，她也真如學姊一樣，替不熟悉流程的雷嘉汭細心提點。陳庭妮提到由於今年夏天膚色曬得很健康，所以挑選衣服時特別偏愛亮色，當天穿的紫紅色套裝，就深得她心並表示「這羽毛可以拆裝，而且上下身分開，就能搭出不同的風格」。身穿黑色鏤空針織短洋裝的雷嘉汭則提到，這本來就是她私下會選擇的衣服，所以穿起來很自在。

陳庭妮（右）為全新MICHAEL KORS新光三越A8館專賣店開幕同台，在活動上她如學姊一樣，替不熟悉流程的雷嘉汭細心提點。圖／MICHAEL KORS提供

因為換季時間到來，在逛完了MICHAEL KORS新光三越A8館專賣店後，都不約而同地相中Empire Signature鍊帶中型肩背包，陳庭妮還說「必須包款包色才可以」、雷嘉汭則表示「舊的不去新的不來」。而且兩人都覺得包包也不嫌多，時髦簡約又好照顧的為首要挑選條件，不過陳庭妮透露會力行「有進有出」每當入手一顆新包包，就會出脫原本擁有的，不然衣櫃都要炸開了。

陳庭妮身穿紫紅色羽毛飾寬版外套、紫紅色羽毛飾長褲，搭配紫紅色Whitby羽毛飾高跟涼鞋。圖／MICHAEL KORS提供

自11年前，MICHAEL KORS正式來台，並於台北101購物中心成立大店之後，這些年品牌陸續開了中部與南部據點，直到今年才於信義區迎來第2間門市，而且還是有著嶄新概念的店裝，讓消費者也十分期待。全新MICHAEL KORS新光三越A8館專賣店，透過裝潢巧思，藉由懸空層架及如同自然的暖色光源，創造出開闊且明亮的場域，藉以延續品牌奢華魅力和Jet Set精神。占地約25坪全新概念店，細節處有著橡木地板、黑白色大理石，以及刷紋金屬點綴，並提供了MICHAEL Michael Kors袋包以及皮件配飾選擇，滿足女性日常搭配所需。

雷嘉汭演繹黑色鏤空針織洋裝，搭配黑色Whitby羽毛飾高跟涼鞋。圖／MICHAEL KORS提供

另外，MICHAEL KORS將旗下經典的Signature Logo，和受紐約帝國大廈裝飾藝術建築靈感啟發的Empire紋飾優雅交織，在這一季催生出全新Empire Signature Logo印花，並被運用在包括成衣、袋包及鞋履等各式品項。其中像是雷嘉汭所演繹的Empire Signature鍊帶中型肩背包，則在MICHAEL KORS新光三越A8館搶先獨賣。

MICHAEL KORS全台首間全新概念店進駐新光三越信義新天地A8館。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS新光三越A8館全新概念店延續品牌的奢華魅力和Jet Set精神，描繪自在、奢華與質感生活理念。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors紫紅色Whitby羽毛飾高跟涼鞋，9,100元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors米色Empire Signature鍊帶中型肩背包，11,300元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors黑色Whitby羽毛飾高跟涼鞋，9,100元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors黑色鏤空針織洋裝，13,000元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors Mila棕色Empire Signature鍊帶小型肩背包，17,100元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors Mila米色Empire Signature鍊帶小型肩背包，17,100元。圖／MICHAEL KORS提供