燦坤「WanDau高雄華榮店」插旗南台灣 再推「企業IT自由配」新服務

為了滿足消費者對「家」的想像，以及對智慧家電整體規劃的需求，燦坤宣布第3家智慧生活概念店「WanDau高雄華榮店」今日正式開幕，由北到南提供每位新成家、購屋的顧客最全面的3C家電解決方案，同時也透過與建商及代銷夥伴跨界合作，打造最貼心、客製化的新宅規劃服務，開創3C零售新商模。

燦坤開發長李經緯表示，物聯網時代趨勢下，智慧家庭生活漸成為人們理想家的藍圖，燦坤搶先佈局，於2022年初正式啟動「WanDau商業模式計畫」，陸續於台北內湖、台中文心開設「WanDau」概念店，依照不同居家空間需求，打造沉浸式複合展示空間。更進一步與建設公司、代銷、設計師合作，將軟硬體服務缺口轉化為商機，從3C家電客製化選品、居家AIoT產品串接應用，到專業3C精品管家及電氣醫生等加值服務，為建案行銷注入新能量，此商模更在今年榮獲「2023 英特爾創新突破獎」，發揮通路優勢引領產業新潮流。

「WanDau高雄華榮店」延續台北、台中2家店的風格設計，這次合作品牌更大幅增加至40家，以大約50坪空間模擬家中真實情況，從客廳、餐桌、辦公/書房、臥室、洗衣間/衣帽間到休閒需求，搭配時下最夯的智慧3C精品家電，助民眾打造舒適家居未來樣貌。

全台同慶燦坤WanDau高雄華榮店落成亮相，不僅「來溫叨坐會員特典」促銷活動最後4天倒數中，燦坤也宣布即刻啟動「企業IT自由配」新服務，未來不只針對家庭客群推動「歡喜成家自由配」專案，也將瞄準中小企業內需市場，量身打造客製化IT解決方案，從3C用品採購專業諮詢、適性配置、規格性能、升級配裝、售後服務到汰舊換新，為中小企業建構完整有序的IT解決對策，全方位導入核心服務力，全面發揮3C家電通路平台優勢。

「企業IT自由配」更整合上下游3C資通訊生態系資源，同時傳遞3C循環再購的永續觀念，主打「燦坤上千位門市專員都是你的IT顧問」，不僅有業界最齊全的3C產品規格任挑任選，還有全台覆蓋密度最高的門市據點全年無休，以及具國家證照的電氣醫院服務體系，搭配企業客製方案還能享有「Surpass級精緻化管理」與「3C精品管家24小時服務」，選購BoBee Care照護再享定期健檢、升級安裝等進階服務。最後導入燦坤ESG舊換新系統，進行3C有價回收的消費循環，降低企業IT入手硬體配備成本，同時攜手企業主共同實踐永續未來。