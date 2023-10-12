約會回憶殺！茹絲葵登台30周年 海陸套餐期間限定登場

茹絲葵經典牛排館（Ruth's Chris Steak House）以純正美國紐奧良獨特風格高級牛排聞名，自1993年導入台灣以來，成為許多饕客心目中的約會勝地；不少民眾從約會、求婚、結婚紀念日、一路吃到兒女成群，牛排的滋滋聲響也成為茹絲葵迷人的招牌特色。這次歡慶來台30周年，茹絲葵於10月19日至11月19日推出期間限定餐點，每套2,790元＋10%至3,690元＋10%；凡點購套餐即贈WUnique Pâtisserie限量聯名禮盒，數量有限，送完為止。

主餐以饕客最為喜愛的美國菲力牛排搭配頂級波士頓龍蝦尾。圖／茹絲葵提供。

茹絲葵30周年限定餐點以海陸饗宴組合出發，前菜「蟹肉貝涅餅」設計概念源自於法國甜甜圈，引進紐奧良大受歡迎後，有別於以往為甜食概念，紐奧良將其改良為鹹食風味，由鮮甜蟹肉與奶油乳酪，揉成球狀後進行油炸，佐以是拉差蛋黃醬搭配新鮮生菜享用，濃郁海味結合清爽醬汁與爽口生菜，層次風味及口感於口中接連襲來。

前菜「蟹肉貝涅餅」。圖／茹絲葵提供。

主餐以饕客最為喜愛的美國菲力牛排搭配頂級波士頓龍蝦尾，軟嫩菲力置放於攝氏260度招牌保溫瓷盤，奶油與肉汁滋滋聲響令人陷入回憶殺，肉質緊實的龍蝦尾則搭配檸檬及澄清奶油，展現豐盈海味。

佐餐甜點則以巧克力蛋糕搭配巧克力慕斯設計，濃郁甘納許包裹於蛋糕體中，妝點新鮮莓果、覆盆子果醬及香草甜醬，享受不同風味層次；巧克力慕斯質地滑順軟綿，帶點苦甜滋味的巧克力搭配輕盈鮮奶油，讓人一口接一口。

佐餐甜點以巧克力蛋糕搭配巧克力慕斯。圖／茹絲葵提供。

WUnique Pâtisserie甜點主廚吳宗剛則以茹絲葵備受佳評的「蘋果派」、「起司蛋糕」及「香蕉奶油派」三款甜點為靈感，結合法式甜點技法與美式甜點概念，推出「肉桂蘋果磅蛋糕」、「起司雙重奏費南雪」及「香蕉派達克瓦茲」三款甜點，組成30周年限定甜點禮盒。

活動期間凡點購套餐，即贈WUnique Pâtisserie限量聯名禮盒，數量有限，送完為止。圖／茹絲葵提供。

此外，茹絲葵攜手新銳攝影師廖文瑄Sha，以「謝謝珍惜的一直都在」為題創作，作品於活動期間在全台4家茹絲葵分店展出；在10月28日及11月4日晚間，更邀請攝影師分別在台北大直店與台中店，為每位用餐客人留下值得珍藏的一刻。

11月3日及11月10日晚間，茹絲葵邀請曾入圍金曲獎最佳流行音樂演奏專輯獎的鋼琴家烏野薰，分別在台中店及大直店推出限定「紐澳良爵士之夜」音樂演奏會，凡於當日用餐消費者，皆能現場聆聽充滿紐奧良氛圍的爵士音樂饗宴。