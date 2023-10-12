舞台劇「謝謝大家收看」高雄演出倒數

由王偉忠監製、主演的舞台劇「謝謝大家收看」，再過兩週就要登上高雄衛武營的舞台。王偉忠表示，希望能站在人生現在的位置、回首看看過往，講出南部孩子的體會，同樣「北漂」過的朋友應有同感。台北首演四場票房完售，許多年輕觀眾陪著爸媽來看，發現劇情與後座力超越想像而且不落俗套，給予高度好評。高雄場的演出已經進入倒數計時，愛看好戲的觀眾千萬不要錯過。

三年前同樣由王偉忠監製的舞台劇「明星養老院」首演在高雄吸引爆滿觀眾，他獨特的「笑中有淚、淚中有爆笑」的手法得到熱烈迴響。這次帶著新作回高雄，王偉忠說，觀眾其實很懂戲，只是目前影視、舞台劇裡多半都是女人戲，很少男人戲，因為一群男人聚在一起只會吹牛打屁，聊的話題都是自己管不到的事，這次，他希望能幫男人說出心底話。