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舞台劇「謝謝大家收看」高雄演出倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
王偉忠表示，希望能站在人生現在的位置、回首看看過往，講出南部孩子的體會，同樣「北漂」過的朋友應有同感。圖/金星文創提供
王偉忠表示，希望能站在人生現在的位置、回首看看過往，講出南部孩子的體會，同樣「北漂」過的朋友應有同感。圖/金星文創提供

由王偉忠監製、主演的舞台劇「謝謝大家收看」，再過兩週就要登上高雄衛武營的舞台。王偉忠表示，希望能站在人生現在的位置、回首看看過往，講出南部孩子的體會，同樣「北漂」過的朋友應有同感。台北首演四場票房完售，許多年輕觀眾陪著爸媽來看，發現劇情與後座力超越想像而且不落俗套，給予高度好評。高雄場的演出已經進入倒數計時，愛看好戲的觀眾千萬不要錯過。

三年前同樣由王偉忠監製的舞台劇「明星養老院」首演在高雄吸引爆滿觀眾，他獨特的「笑中有淚、淚中有爆笑」的手法得到熱烈迴響。這次帶著新作回高雄，王偉忠說，觀眾其實很懂戲，只是目前影視、舞台劇裡多半都是女人戲，很少男人戲，因為一群男人聚在一起只會吹牛打屁，聊的話題都是自己管不到的事，這次，他希望能幫男人說出心底話。

「謝謝大家收看」透過舞台的巧妙安排，融入偶戲與歌舞演出，不斷帶給觀眾驚喜。主角郭子乾、于子育、王偉忠角色頻頻轉換，于子育飾演老太太時，許多觀眾直接想到家中老人家，進而「共感」，與王偉忠一同踏上這趟笑中帶淚的心靈療癒之旅，許多觀眾說自己忍不住哭濕了口罩。「謝謝大家收看」10月27-29日將巡迴至高雄衛武營演出，購票請洽 udn售票網或便利商店。

舞台 衛武營 口罩

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王偉忠舞台劇《謝謝大家收看》將到高雄衛武營演出

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