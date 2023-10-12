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兼具環保與趣味！LUSH首推2款倒數月曆增進清潔儀式感

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LUSH推出聖誕月曆禮盒、聖誕密友禮盒。圖／LUSH提供
LUSH推出聖誕月曆禮盒、聖誕密友禮盒。圖／LUSH提供

想要為生活中的每天清潔時光，帶來滿滿的儀式感嗎？LUSH首次推出2款聖誕月曆禮盒，包括聖誕月曆禮盒、聖誕密友禮盒，全都採用可回收原料製成，包括禮盒為百分百再造卡紙製成，絲帶以百分百回收膠瓶再造而成，不僅可以重複使用，都含有25種純素產品，繽紛顏色帶來滿滿的歡愉感。

LUSH聖誕月曆禮盒由Intoart工作室的設計師Andre Williams設計，該工作室是為有學習障礙人士而設，因此在禮盒上，設計師採用了 23 種不同語言的「慶祝」一詞，為大家獻上祝福，裡面包括閃爍之星汽泡彈、粉紅仙子砂糖磨砂芭、節日糖果潤唇膏、薑餅唇部磨砂、夢想成真潤膚乳、聖誕童話潤膚乳、雪天使沐浴露、聖誕莓果沐浴露等25款產品。

另一款聖誕密友禮盒，則是藏有25款浸浴產品，包括多樣化經典產品、節日限定產品和回歸的復刻產品，設計師Rachel Norden指出，靈感來自大家小時候玩娃娃屋的回憶，鼓勵大家的想像力。

內含包括北極雪人泡泡馬卡龍、巧克力伯伯汽泡彈、白雪天使香浴油、小黑炭汽泡彈、飄雪仙子汽泡彈、 節日糖果泡泡浴芭、企鵝先生汽泡彈等多達25款商品。即日起在官網、門市開賣。

LUSH聖誕月曆禮盒／10,900元。圖／LUSH提供
LUSH聖誕月曆禮盒／10,900元。圖／LUSH提供
LUSH聖誕密友禮盒／6,850元。圖／LUSH提供
LUSH聖誕密友禮盒／6,850元。圖／LUSH提供
LUSH聖誕月曆禮盒／10,900元。圖／LUSH提供
LUSH聖誕月曆禮盒／10,900元。圖／LUSH提供

設計師 節日 月曆

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