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全台首款Wi-Fi 6E電競路由器 宏碁Predator Connect W6買就送GeForce NOW鈦金方案3個月

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁台灣首款Wi-Fi 6E電競三頻路由器Predator Connect W6正式開賣，建議售價8,990元。圖／宏碁提供
宏碁台灣首款Wi-Fi 6E電競三頻路由器Predator Connect W6正式開賣，建議售價8,990元。圖／宏碁提供

台灣首款通過NCC認證Wi-Fi 6E電競三頻路由器「Predator Connect W6」即日起正式開賣！配置近期新開放Wi-Fi 6E AXE7800三頻訊號，最高可達7.8Gbps傳輸，同時支援約2毫秒低延遲，搭載2.0 GHz四核心處理器，快速1GB RAM、大儲存4GB ROM，高效傳輸有效率；透過 Hybrid QoS混合式服務可智慧偵測並加速傳輸流量，讓訊號覆蓋範圍大幅提升，利用EasyMesh形成網路覆蓋無死角，玩家可隨心所欲坐享零死角的無縫連網體驗。還可透過Predator Connect App一鍵掌控家庭網路設備，透過6個對應的LED指示燈，調整天線位置，來校準Wi-Fi信號覆蓋範圍與電腦相匹配。針對網路資安需求，Predator Connect W6更內建Trend Micro家用安全引擎，帶來終身安全防護。

除了是台灣首款通過NCC認證Wi-Fi 6E電競三頻路由器，Predator Connect W6同時也是全球首款榮獲NVIDIA針對GeForce NOW雲端遊戲平台優先推薦的Wi-Fi 6E電競無線路由器。此款與NVIDIA共同合作開發的路由器，可為所有GeForce NOW用戶提供優異的遊戲體驗，並通過NVIDIA嚴格的網路連線測試，針對4K光線追蹤遊戲所需，持續提供快速且穩定的網速保證。GeForce NOW會員透過Predator Connect W6可輕鬆享受超過1,600款串流遊戲，包括多款3A大作，隨時透過雲端串流獲取最新的遊戲資料，並享有高解析度、高FPS和低延遲的遊戲體驗。此外，白金方案以上會員可獲得NVIDIA RTX光線追蹤技術，享受最生動的劇院級視覺效果。

Predator Connect W6建議售價8,990元，除了可於Acer Store官方商城選購，包括原價屋、燦坤、PChome24h購物、MOMO購物網、三井3C、順發3C等通路也會陸續上架。宏碁更推出上市優惠，購買路由器即可免費獲得價值1,797元的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台鈦金方案3個月。

購買Predator Connect W6電競三頻路由器即可免費獲得價值1,797元的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台鈦金方案3個月。圖／宏碁提供
購買Predator Connect W6電競三頻路由器即可免費獲得價值1,797元的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台鈦金方案3個月。圖／宏碁提供

購物網 3C NCC

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