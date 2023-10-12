台北時裝周2024SS開幕大秀 尬舞、曬衣、飆「青春」

服裝不僅是傳著於身上的衣物配件，更是自我與風格的宣言。台北時裝週SS24開幕大秀《青•春》甫於今晚假松菸文創園區進行走秀，不僅有金曲歌王韋禮安、演員郭書瑤、程予希與各級行政長官出席。包含(A)crypsis®、.67ARROW、ANOWHEREMAN、oqLiq、PLATEAU STUDIO與JUST IN XX，合計六組台灣設計師品牌接力「走」秀，揉合街舞、噴漆塗鴉、DJ的多重形式，展現不羈的青春熱力，更為台北時裝週SS24、狂放開秀。

首先登場的Dance Battle是由合計20名舞者穿上了.67ARROW與(A)crypsis®的服裝，其中前者是以板噴、數位印花、編織、輔料元素堆疊為特色，(A)crypsis®則著重於異材質拼接、視覺交錯、圖像旋轉，並運用刺繡、毛巾繡、多重印刷、編織手縫為技法，在長達（約）五分鐘以上的街舞中，將舞者（模特兒）的活力、服裝的實穿與肢體伸展性、前衛的街頭姿態，三合為一、一次show hand。

原本已打響名號，無論在實體銷售、網路都擁有極高人氣的oqLiq，再度繳出漂亮的成績單。誇張的眉毛、將漫畫中網點轉印成服裝印花與結構外，從模特兒的髮型、彩色褲襪、服裝結構，帶來多個知名動漫IP的聯想，尤其開場第一套女裝更將網點層次變形成服裝百摺般的虛實錯視效果，實穿也帶有趣味性，同時回應了大秀「青。春」的主題。

PLATEAU STUDIO的走秀形式也頗具戲劇效果，當模特兒魚貫在空間中行進的同時，塗鴉藝術家Reach則在舞台正中央以身全白衣物的模特兒為塗鴉對象，透過隨意的線條圖案展現塗鴉創作與服裝的無限自由可能。服裝則以傳遞「疫情後透過平靜狀態與簡單生活發現有趣的事物」為主題，並大量運用滿版印花、水洗洗舊、壓皺染色等技術，創造出兼具現代與復古的複合情境。