威界「蘇媽媽」跳槽！蘇格蘭威士忌翹楚 轉投波本懷抱

台灣威迷暱稱「蘇媽媽」的前蘇格登（The Singleton）首席調酒師莫琳．羅賓遜 （Maureen Robinson）跳槽了！這位過去投效帝亞吉歐集團的蘇格蘭威士忌翹楚，轉而投效Stoli 集團旗下波本與裸麥威士忌品牌肯塔基貓頭鷹（Kentucky Owl），成為史上第一位肯塔基貓頭鷹女性首席調酒師。

對於肯塔基貓頭鷹來說，這項任命意味著品牌將透過蘇格蘭威士忌工藝的視角，來製作波本威士忌與裸麥威士忌，將為威士忌產業帶來進一步創新。在蘇格蘭威士忌產業有45年經驗的莫琳．羅賓遜表示：「我真的很期待進入波本威士忌行業，作為第一位肯塔基貓頭鷹女性首席調酒大師，我期待成為對威士忌釀造充滿熱情且有抱負女性從業者的榜樣。我很榮幸能擁有這個有機會與Stoli集團合作，讓我在蘇格蘭職業生涯中的專業知識帶到肯塔基貓頭鷹。」

莫琳．羅賓遜成為史上第一位肯塔基貓頭鷹女性首席調酒師。圖／Kentucky Owl提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

事實上，莫琳．羅賓遜對波本威士忌並不陌生。「我很高興現在能夠更加了解如何使用全新美國橡木桶影響風味，以及區分這些口味以創造新威士忌的奇妙過程。」

莫琳．羅賓遜是全球少數女性首席調酒師之一，過去曾與約翰走路（Johnnie Walker）、蘇格登、布坎南威士忌（BUCHANAN'S）和老帕爾威士忌（Old Parr）等蘇格蘭威士忌品牌合作，創造出許多膾炙人口的風味，締造蘇格蘭威士忌巔峰。她2012年成為「擲杯守護者（Keeper of the Quaich）」，2019年入選蘇格蘭威士忌名人堂，2022 年 10 月被授予「擲杯大師（Master of the Quaich）」稱號，表彰她在蘇格蘭威士忌領域的重大成就。

肯塔基貓頭鷹智者純裸麥威士忌。圖／Kentucky Owl提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康