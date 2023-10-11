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The North Face黑標可拆卸二合一外套、拼接材質形塑秋季最潮戶外穿搭
延續RE: EXPLORATION重溯都市主題，The North Face Urban Exploration（簡稱TNF黑標）秋冬系列，以經典服裝材質結合創新服裝功能，重構最潮的戶外穿搭方式，使每個人都能探索出屬於自己的季節新時尚。
進入換季時分，TNF黑標系列呈現了以藍綠撞色組合的男裝拼接外套，內含700蓬鬆度鵝絨，確保源源不絕的暖意。只要內搭拼色棉質羊羔絨夾克，就能有時刻舒適相伴。女款長版羽絨大衣同樣採用700蓬鬆度鵝絨填充，外層巧妙拼接霧面肌理與緞面質感，豐富視覺層次，俐落蝴蝶形切線輕鬆打造自在輪廓；立體大口袋賦予寬鬆剪裁套頭衫更多潮流感，完成秋冬時尚度一套就「型」。不可錯過的還有簡約羊羔絨長袖T恤，以沉穩色調呼應當前氛圍，外搭可拆卸的二合一外套，自由穿出多樣造型。另外女款羊羔絨連帽夾克，經多層次交疊形成獨特拼接效果，穿搭同款亞洲款合身長褲，便能自在展現率性氣質。
同樣專為探索而生的還有adidas Originals與Moncler聯名系列，呈現長款及短款羽絨外套、運動外套與背心，充分體現兩個品牌的交融。像是Moncler著名漆面尼龍款型外套經由重新演繹，綴飾adidas Originals Adibreak側開排扣等經典細節。鮮明綠色、橘色與紅色錯綜複雜閃爍交通燈般的霓虹光彩，其間混凝土灰、天空藍、米白與深邃綠呈現明暗交替。經典絎縫、提花與印花掩映於色彩之間，其靈感源自於滑雪時雪道所留下的盤曲痕跡。同時Moncler以自身風格詮釋adidas Originals NMD經典運動鞋，採用GORE-TEX面料與發泡填充材質製成，營造冬日質感。
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