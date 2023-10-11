The North Face黑標可拆卸二合一外套、拼接材質形塑秋季最潮戶外穿搭

延續RE: EXPLORATION重溯都市主題，The North Face Urban Exploration（簡稱TNF黑標）秋冬系列，以經典服裝材質結合創新服裝功能，重構最潮的戶外穿搭方式，使每個人都能探索出屬於自己的季節新時尚。

進入換季時分，TNF黑標系列呈現了以藍綠撞色組合的男裝拼接外套，內含700蓬鬆度鵝絨，確保源源不絕的暖意。只要內搭拼色棉質羊羔絨夾克，就能有時刻舒適相伴。女款長版羽絨大衣同樣採用700蓬鬆度鵝絨填充，外層巧妙拼接霧面肌理與緞面質感，豐富視覺層次，俐落蝴蝶形切線輕鬆打造自在輪廓；立體大口袋賦予寬鬆剪裁套頭衫更多潮流感，完成秋冬時尚度一套就「型」。不可錯過的還有簡約羊羔絨長袖T恤，以沉穩色調呼應當前氛圍，外搭可拆卸的二合一外套，自由穿出多樣造型。另外女款羊羔絨連帽夾克，經多層次交疊形成獨特拼接效果，穿搭同款亞洲款合身長褲，便能自在展現率性氣質。

專為探索而生的還有adidas Originals與Moncler聯名系列，呈現長款及短款羽絨外套、運動外套與背心，充分體現兩個品牌的交融。圖／Moncler提供

同樣專為探索而生的還有adidas Originals與Moncler聯名系列，呈現長款及短款羽絨外套、運動外套與背心，充分體現兩個品牌的交融。像是Moncler著名漆面尼龍款型外套經由重新演繹，綴飾adidas Originals Adibreak側開排扣等經典細節。鮮明綠色、橘色與紅色錯綜複雜閃爍交通燈般的霓虹光彩，其間混凝土灰、天空藍、米白與深邃綠呈現明暗交替。經典絎縫、提花與印花掩映於色彩之間，其靈感源自於滑雪時雪道所留下的盤曲痕跡。同時Moncler以自身風格詮釋adidas Originals NMD經典運動鞋，採用GORE-TEX面料與發泡填充材質製成，營造冬日質感。

The North Face Urban Exploration秋冬系列女款白色羊羔絨拉鍊外套，8,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration秋冬系列男款綠色防潑水舒適保暖連帽羽絨外套，19,800元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration秋冬系列男款棕色保暖可調節下擺立領抓絨外套，11,880元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration秋冬系列女款舒適保暖大口袋長袖圓領杉，6,380元。圖／The North Face提供

Moncler著名漆面尼龍款型外套經由重新演繹，綴飾adidas Originals Adibreak側開排扣等經典細節。圖／Moncler提供