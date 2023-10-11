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Booking.com遭爆欠款千萬！飯店業者集體訴訟求償 官方聲明回應
日本媒體Livedoor News報導，全球知名訂房網「Booking.com」近日遭爆積欠多國飯店業者款項，數家日本飯店業者被拖欠上百萬至千萬日圓不等的住宿費，經多次詢問無人回應，決定提出集體訴訟求償。訂房網10日晚間發出聲明致歉。今（11）日也透過台灣的公關公司發聲明表示，絕大多數支付作業已恢復正常進行，也不會影響到民眾訂房。
Booking.com於10日晚間發聲明致歉，並解釋近期正在轉移到新的支付平台，同時針對系統進行安全維護與更新，導致技術問題而積欠款項。
目前多數支付作業已恢復正常，但仍有部分業者受影響而出現付款延遲。公司將繼續努力解決問題，並為合作夥伴提供直接的聯繫管道，讓公司得知是否有未收到款項的情況。
聲明全文如下：
確保合作夥伴按時收到款項對我們來說是最重要的事，我們充分認識到近期支付系統更新，造成部分合作夥伴巨大的不便與影響。
為了確保合作夥伴、客戶和系統的線上安全，我們持續進行必要的系統更新，在此過程中，我們需要轉換到新的財務和支付平台；絕大多數支付均已正常進行，然而基於一些意外且較為特殊的技術問題，小部分合作夥伴的款項有所延遲。我們正在全力以赴盡快解決，並已收到合作夥伴的反饋。我們將從中學習，以便在未來提供更好的服務。
我們將繼續努力解決問題，並為合作夥伴提供直接的聯繫管道，讓我們得知是否有未收到款項的情況。為了提供最即時的支援，所有的合作夥伴都能夠透過 partner.payments@booking.com 與我們聯繫。
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