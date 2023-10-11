Booking.com遭爆欠款千萬！飯店業者集體訴訟求償 官方聲明回應

日本媒體Livedoor News報導，全球知名訂房網「Booking.com」近日遭爆積欠多國飯店業者款項，數家日本飯店業者被拖欠上百萬至千萬日圓不等的住宿費，經多次詢問無人回應，決定提出集體訴訟求償。訂房網10日晚間發出聲明致歉。今（11）日也透過台灣的公關公司發聲明表示，絕大多數支付作業已恢復正常進行，也不會影響到民眾訂房。

Booking.com於10日晚間發聲明致歉，並解釋近期正在轉移到新的支付平台，同時針對系統進行安全維護與更新，導致技術問題而積欠款項。

目前多數支付作業已恢復正常，但仍有部分業者受影響而出現付款延遲。公司將繼續努力解決問題，並為合作夥伴提供直接的聯繫管道，讓公司得知是否有未收到款項的情況。