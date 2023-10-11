聽新聞
test
0:00 / 0:00
新婚精靈女神安雅泰勒喬伊 最新Tiffany形象幸福曝光
美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）發表由品牌代言人、精靈系女神安雅泰勒喬伊 (Anya Taylor-Joy) 優雅演繹的全新高級珠寶形象廣告。安雅泰勒喬伊日前傳出與音樂人男友Malcolm McRae在義大利威尼斯正式舉辦婚禮，據聞兩人去年已經秘密登記結婚，不過雙方保密到家，喜訊至今才因宴客而曝光。
因NETFLIX影集《后翼棄兵》熱播而全球竄紅的安雅泰勒喬伊，氣質出眾，是珠寶Tiffany & Co.的代言人和時裝品牌Dior的品牌大使。她在最新的Tiffany & Co.形象廣告中，配戴經典Tiffany & Co. Schlumberger與2023 Blue Book系列幻海秘境高級珠寶系列作品，以鑽石和珍稀彩色寶石摩登演繹好萊塢風尚的經典魅力，完美展現當今品牌在傳統與現代之間的傳承。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言