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新婚精靈女神安雅泰勒喬伊 最新Tiffany形象幸福曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.代言人安雅泰勒喬伊演繹最新高級珠寶形象廣告。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.代言人安雅泰勒喬伊演繹最新高級珠寶形象廣告。圖／Tiffany提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）發表由品牌代言人、精靈系女神安雅泰勒喬伊 (Anya Taylor-Joy) 優雅演繹的全新高級珠寶形象廣告。安雅泰勒喬伊日前傳出與音樂人男友Malcolm McRae在義大利威尼斯正式舉辦婚禮，據聞兩人去年已經秘密登記結婚，不過雙方保密到家，喜訊至今才因宴客而曝光。

因NETFLIX影集《后翼棄兵》熱播而全球竄紅的安雅泰勒喬伊，氣質出眾，是珠寶Tiffany & Co.的代言人和時裝品牌Dior的品牌大使。她在最新的Tiffany & Co.形象廣告中，配戴經典Tiffany & Co. Schlumberger與2023 Blue Book系列幻海秘境高級珠寶系列作品，以鑽石和珍稀彩色寶石摩登演繹好萊塢風尚的經典魅力，完美展現當今品牌在傳統與現代之間的傳承。

Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境，18K白金鑲嵌主石逾6克拉藍色銅鋰碧璽與鑽石及綠松石鍊墜、主石逾10克拉藍色銅鋰碧璽與鑽石及綠松石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境，18K白金鑲嵌主石逾6克拉藍色銅鋰碧璽與鑽石及綠松石鍊墜、主石逾10克拉藍色銅鋰碧璽與鑽石及綠松石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列花朵葉片設計鑲鑽項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列花朵葉片設計鑲鑽項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.代言人安雅泰勒喬伊於最新高級珠寶形象廣告中演繹Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥高級珠寶系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.代言人安雅泰勒喬伊於最新高級珠寶形象廣告中演繹Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥高級珠寶系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌主石逾16克拉丹泉石鍊墜。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌主石逾16克拉丹泉石鍊墜。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.代言人安雅泰勒喬伊於最新高級珠寶形象廣告中演繹Tiffany & Co. Schlumberger系列高級珠寶。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.代言人安雅泰勒喬伊於最新高級珠寶形象廣告中演繹Tiffany & Co. Schlumberger系列高級珠寶。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger系列九十二石鑽石項鍊、繩索設計鑲鑽戒指、十六石鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger系列九十二石鑽石項鍊、繩索設計鑲鑽戒指、十六石鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌主石逾32克拉海水藍寶項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌主石逾32克拉海水藍寶項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.代言人安雅泰勒喬伊於最新高級珠寶形象廣告中演繹Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.代言人安雅泰勒喬伊於最新高級珠寶形象廣告中演繹Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列。圖／Tiffany提供

品牌 珠寶 Tiffany

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