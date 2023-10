新婚精靈女神安雅泰勒喬伊 最新Tiffany形象幸福曝光

美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.)發表由品牌代言人、精靈系女神安雅泰勒喬伊 (Anya Taylor-Joy) 優雅演繹的全新高級珠寶形象廣告。安雅泰勒喬伊日前傳出與音樂人男友Malcolm McRae在義大利威尼斯正式舉辦婚禮,據聞兩人去年已經秘密登記結婚,不過雙方保密到家,喜訊至今才因宴客而曝光。

因NETFLIX影集《后翼棄兵》熱播而全球竄紅的安雅泰勒喬伊,氣質出眾,是珠寶Tiffany & Co.的代言人和時裝品牌Dior的品牌大使。她在最新的Tiffany & Co.形象廣告中,配戴經典Tiffany & Co. Schlumberger與2023 Blue Book系列幻海秘境高級珠寶系列作品,以鑽石和珍稀彩色寶石摩登演繹好萊塢風尚的經典魅力,完美展現當今品牌在傳統與現代之間的傳承。 Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境,18K白金鑲嵌主石逾6克拉藍色銅鋰碧璽與鑽石及綠松石鍊墜、主石逾10克拉藍色銅鋰碧璽與鑽石及綠松石戒指。圖/Tiffany提供 Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列花朵葉片設計鑲鑽項鍊。圖/Tiffany提供 Tiffany & Co.代言人安雅泰勒喬伊於最新高級珠寶形象廣告中演繹Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥高級珠寶系列。圖/Tiffany提供 Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌主石逾16克拉丹泉石鍊墜。圖/Tiffany提供 Tiffany & Co.代言人安雅泰勒喬伊於最新高級珠寶形象廣告中演繹Tiffany & Co. Schlumberger系列高級珠寶。圖/Tiffany提供 Tiffany & Co. Schlumberger系列九十二石鑽石項鍊、繩索設計鑲鑽戒指、十六石鑽石戒指。圖/Tiffany提供 Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌主石逾32克拉海水藍寶項鍊。圖/Tiffany提供 Tiffany & Co.代言人安雅泰勒喬伊於最新高級珠寶形象廣告中演繹Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列。圖/Tiffany提供