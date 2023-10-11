薛仕凌從歌手變身實力派演員 釜山影展奪男配帥氣出席榮耀晚宴

從樂團「大嘴巴」開始演藝生涯，薛仕凌還曾奪下第19與22屆金曲獎最佳演唱組合，原本可靠唱歌佔有一席之地，卻在2016年嘗試轉型演員後，反而更受到矚目。接連的劇作，包括「做工的人」、「生生世世」和「茶金」，讓人看到薛仕凌猶如變色龍的演技，今年更因為「台灣犯罪故事－出軌」入圍第58屆金鐘獎角逐視帝，並搶先一步於釜山國際電影節奪下亞洲內容大獎最佳男配角獎，揚名國際。

被嘻哈耽誤的演員？台灣之光？都是薛仕凌多變的面貌之一，要詼諧、嚴肅或是帥氣，他都信手撚來。就像是薛仕凌現身釜山國際電影節晚宴時，梳起油頭搭配BOSS黑色晚宴正裝，以及泰格豪雅的Carrera系列Chronosprint x Porsche計時碼表，盡顯成熟男性魅力；讓網友看了照片也說「帥得讓人不敢直視」。即使薛仕凌當晚的造型是優雅的，不過配戴起這款擁有賽車DNA的表款，絲毫不違和，反而更相得益彰。而且泰格豪雅這只腕表並不簡單，為了向精準與速度致敬，搭載世界第一款變速計時TH20-08機芯，使得機械計時邁入全新領域，外型與實力兼具，如同薛仕凌。

藍正出席廈門活動時，以一身俐落米白西裝造型搭配TAG Heuer Carrera綠面計時碼表現身，帥回「金鐘視帝」模樣。圖／TAG Heuer提供

改編自己成長故事，二度執導演筒的藍正龍拍出了「成功補習班」電影，也入圍第36屆東京影展「世界焦點」單元。溫藍正龍柔且成熟地表現青春課題，電影中兩位鮮肉男主角自然、可愛演出也圈粉無數。而仍在宣傳電影作品的藍正龍，暫時導演身份出席廈門活動時，則是以一身俐落米白西裝造型搭配TAG Heuer Carrera綠面計時碼表現身，帥回「金鐘視帝」的模樣，既清爽又有型。

薛仕凌梳起油頭搭配BOSS黑色晚宴正裝，以及泰格豪雅的Carrera系列Chronosprint x Porsche計時碼表。圖／TAG Heuer提供

薛仕凌梳起油頭搭配BOSS黑色晚宴正裝，以及泰格豪雅的Carrera系列Chronosprint x Porsche計時碼表。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera系列Chronosprint x Porsche計時碼表，精鋼表殼，約30萬2,900元。圖／TAG Heuer提供