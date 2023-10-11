蟹腳裹上蟹黃！南韓國民男友Eric Nam 分享曼谷私旅行

線上旅遊領導品牌Booking.com宣布，邀請國際巨星Eric Nam（南允道)擔任Booking.com Explorer 2023活動大使，並分享他如何「用自己的方式旅行」。他首站來到充滿多元活力的美食之都「曼谷」，Eric說，「這裡充滿活力、顏色繽紛、熙攘喧鬧，但也是地球上最寧靜的地方之一」。

即使經濟仍不景氣，但據Booking.com研究顯示，仍有近四分之三（73%）的亞太旅人堅持規劃未來旅程。今年的Explorers活動旨在「回顧過去，走向未來」，讓每位旅人看見旅行的無限可能，鼓勵他們昂首闊步、實踐旅程。

Eric首先分享「澎蓬」，這是曼谷素坤逸路上一個熱鬧的街區，匯集了眾多高級餐廳和時尚的咖啡廳，其中，米其林星級餐廳「Sorn」絕對是必訪之地，這間餐廳位於一棟由老宅改建的兩層樓建築中，主廚和他的團隊擅長利用來自泰國南部的在地食材，以現代烹飪技術重新詮釋傳統的泰南料理，這種菜系以濃郁、大膽的調味而聞名，Sorn的菜單中也充分體現了此種特色。而「蟹棒上的寶石」是餐廳的招牌菜之一，這道菜將藍花蟹腳裹上蟹黃，別具特色。

前往「ICI.BKK」，則可以品嘗到令人驚豔的創意甜點，這些甜點不僅美味，而且造型精緻，適合在社群上打卡分享。像是「蟹爪蛋糕」，外表酷似辣椒螃蟹，由番茄海綿蛋糕製成，搭配金桔慕斯、辣椒醬和咖啡焦糖，並用鹹蛋碎屑作為裝飾。「貴賓犬蛋糕」則以奶油起司糖霜勾勒出貴賓犬的可愛模樣。而「海星蛋糕」則利用咖啡香草馬斯卡朋慕斯製作，內餡採用鳳梨蜜醬和果仁糖，擁有明亮的黃色外型。

曼谷的商業區「席隆」也有不少高級餐廳，包括最近榮登2023年亞洲50最佳餐廳榜首的「Le Du」。該餐廳的名字是源自於泰文的「季節」，而正如其名，該餐廳採用當季最新鮮的食材，並將古老的料理技巧融合了現代風格。四道式和六道式的菜單會隨時令定期更換，像是香菇螃蟹佐自製是拉差醬（sriracha）、熟成鴨配羽衣甘藍和綠咖哩，以及黃吻姬鯛（golden snapper）佐糯米飯等。

「伊卡邁」是曼谷著名的美食區，擁有豐富多樣的餐飲選擇，而「郭炎松」是曼谷最有名的餐廳之一。Eric 說，「這間餐廳已經傳承了好幾世代，而這段歷史還包括那鍋熬了50多年的牛肉湯！」這間餐廳的牛肉湯頭已經熬了半個世紀，每天早上，老闆都會用前一天剩下的湯作為湯底，加入新鮮食材和近10種不同的中藥和香料，熬出來的湯汁濃郁又美味，搭配牛肉丸和內臟，便能製作成餐廳的招牌菜—牛肉粿條。Eric表示，「這50年完全沒有白費，我非常高興這家人一直堅持保有這個傳統。」

而Booking.com則推薦旅人入住「素坤逸57號薩利酒店」，可感受其藝術氣息，建築巧妙融入都市叢林中。

如要了解更多，可查Booking.com Explorers 2023「走訪活力曼谷」行程。